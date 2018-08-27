Моника Бабук: Пособие для молодых педагогов будет увеличено почти в три раза

С 1 января 2019 года единовременное пособие для молодых педагогов будет увеличено почти в три раза. Более точно оно будет увеличено с 45 тыс. леев до 120 тыс. леев. Об этом заявила министр образования, культуры и науки Моника Бабук в ходе передачи „Replica” на телеканале Prime TV, передает IPN.

„Наконец мы внедрим положение Кодекса об образовании, которое активирует выплату пособий для педагогов, которые будут использоваться для методических нужд – две тысячи леев для всех педагогических работников системы”, - отметила Моника Бабук.

По ее словам, это станет возможным благодаря единому закону о заработной плате, революционному документу, который разработан Министерством финансов и будет означать смену концепции оплаты труда в целом в Республике Молдова. „Единый закон о заработной плате в Республике Молдова даст преимущества, в первую очередь педагогическим работникам. Процент увеличения будет значительным”, - сказала министр. По ее словам, документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Моника Бабук добавила, что хотела бы, чтобы в учебных заведениях была внедрена современная программа, соответствующая реалиям дня. „Мы хотим создать программу, которая изменит влияние на ребенка. Мы хотим через нее, через обучение культивировать в детях те ценности, которые превратят их в хороших семьянинах, хороших людях, в активных членов общества. Это все задачи современной развитой национальной программы, над которой мы работаем”, - заявила Моника Бабук.