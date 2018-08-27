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Руководство страны возложило цветы. Рядом продолжился антиправительственный протест
27.08.2018

Председатель парламента, премьер-министр и глава государства возложили сегодня утром, 27 августа, цветы к памятнику „Скорбящая Мать” на Мемориальном комплексе „Вечность”, а так же к памятнику Господарю Штефану чел Маре по случаю Дня Независимости. Рядом продолжился антиправительственный протест. Люди свистели и скандировали: „Воры!”, „Долой мафию!”, „Предатели!”. На месте были развернуты сотни полицейских, которые сформировали живой щит, чтобы изолировать протестующих от официальных лиц, передает IPN.

Демонстранты освистали и участников Парада национального костюма, которые прошли от сквера Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу по пр. Штефан чел Маре до площади Великого Национального Собрания, где объединились в хору. На сегодня власти запланировали так же праздничный концерт, посвященный Национальному празднику „День Независимости Республики Молдова”, который состоится в Национальном дворце им. Николая Сулак.

После протеста, организованного в воскресенье Движением национального сопротивления ACUM, многие протестующие остались на ночь у памятника Штефану Великому и на площади Великого Национального Собрания. Утром полиция попросила демонстрантов сменить временно место действия, до завершения официальных мероприятий. Поскольку люди отказались подчиниться, правоохранительные органы вмешались и эвакуировали силой протестующих, которые скандировали: „Мы-не сдадимся!”, „Позор!”, „Долой диктатуру!”, „Защищайте народ, а не узурпатора!”, „Преступники!”.

Памятник Штефану чел Маре был окружен полицейскими, которые образовали живой щит вдоль ул. Бэнулеску-Бодони, на пр. Штефан чел Маре и в Парке им. Штефана чел Маре.


 
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