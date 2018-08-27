Адаптация ребенка к детскому саду: советы психолога

Такой важный и такой волнительный этап – поступление ребенка в сад. Как помочь малышу адаптироваться и как можно мягче пройти его? Рассказывает Наталья Шошева, психолог и мама.

С поступлением в детский сад у ребенка начинается новый очень важный этап в жизни. Но важно помочь малышу адаптироваться к нему, чтобы посещение сада вызывало у него приятные чувства и эмоции, а нахождение там позитивно сказывалось на его психологическом развитии. Как же быть?

1. Не выбирайте детский сад, выбирайте воспитателя.

Какими бы хорошими ни были условия детского сада, какими бы интересными там ни были занятия, критично важно, чтобы у ребенка установилась хорошая связь с воспитателем. Он ему должен нравиться.

Иначе появляется большой риск ориентации на сверстников, которая в настоящее время начинает проявляться не только в подростковом возрасте, но и в раннем дошкольном. В таком случае мнение сверстников, их компания и оценка становятся для ребенка самыми значимыми. Родители, воспитатели при этом теряют свою естественную силу, авторитет, возрастает противление, агрессия, тормозится психологическое созревание ребенка, он проявляет непослушание. Но делает он это совершенно неосознанно и инстинктивно.

Таким образом, дети должны вращаться не вокруг друг друга, а вокруг заботящихся о них взрослых. И это произойдет, только если воспитательница сможет завладеть сердцем ребенка. Тогда у него будет пробуждаться естественной желание слушаться ее, подчиняться. Это открывает возможность для полноценного роста и развития ребенка.

2. Помогите воспитательнице.

Задача родителей помочь ребенку и воспитательнице установить контакт, сделать так, чтобы они понравились друг другу. Ребенку полезно видеть, как мама дружелюбно общается с воспитательницей. Также ненавязчиво помогайте им установить контакт, проводить время вместе, подчеркивайте что-то общее между ними (это могут быть как внешние черты, так и интересы, умения), рассказывайте им друг о друге. Например, мама может рассказывать ребенку о том, как он понравился воспитательнице, каким милым и хорошим он ей показался. Воспитательнице, например, говорить, что ребенок с радостью идет в сад, чтобы увидеть ее.

Не ускоряйте процесс, дайте ребенку время принять нового человека.

3. Приучайте к садику постепенно.

Первое время лучше всего ходить в детский садик вместе с ребенком, при этом постепенно увеличивая время пребывания там. За рубежом – это нормальная практика. К сожалению, в нашей стране это не так. Но мы, родители, можем это менять.

4. Помогайте сохранять связь.

Ребенку будет намного легче и спокойнее оставаться в детском саду, если, например, перед тем, как оставлять его там, вы будете рассказывать ему о том, что после обеда или вечером придете за ним, что после этого вы будете делать. Например, «Когда мы вернемся домой, мы почитаем твою любимую книгу/ построим корабль из лего». Делайте акцент на следующем контакте, вашей встрече. Это очень важно!

Оставьте ребенку что-то, за что он сможет «держаться» пока вас не будет, например, медальон с вашей фотографией/ заламинированную вашу фотографию или какую-то другую вашу вещь.

Можно также одеть одинакового цвета одежду и обратить внимание ребенка на этом, мама с дочкой могут побрызгаться одними духами, можно оставить рисунок семьи или записку. Также можно рассказать ребенку историю и сказать, что продолжение он узнает, когда вы придете за ним. Вариантов много, но пусть будет что-то, что будет напоминать ребенку о вашей связи.

5. Создавайте ритуалы.

Ритуалы – это вообще волшебный помощник во многих аспектах воспитания. Ведь ребенок еще не может думать наперед, а ритуалы отлично структурируют мир ребенка, дают ему опору и понимание, что будет его ждать дальше. Вы можете создать особый ритуал отвода ребенка в сад, прощания с ним.

6. Принимайте чувства ребенка.

Ребенок может грустить, может плакать, когда приходит время расставания. Не бойтесь этих слез, но и не пытайтесь ребенка переключить. Лучше озвучьте его чувства, например: «Малыш, ты очень расстроен, что нужно расставаться, но маме нужно на работу. Воспитательница позаботится о тебе. А когда тебе станет грустно, можешь открыть медальон с нашей фотографией, я наполнила ее поцелуями, чтобы их хватило на целый день».

И утешайте ребенка. Пусть он чувствует, что вы принимаете и разделяете его чувства. Со временем, ребенок адаптируется к вашему уходу, и прощание станет намного легче.

*Подробнее о том, как слезы помогают в адаптации, я писала в этой статье - СЛЕЗЫ РЕБЕНКА. КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЕМУ ВЫРАСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЙ ЛИЧНОСТЬЮ?

7. Готовьте ребенка заранее к расставанию и тому, что он может почувствовать грусть.

Скажите ему, что это нормально, что вы тоже будете скучать по нему и думать о нем весь день. Но сообщите ему и то, что вы верите, что он справится с этим и, когда вы увидитесь, вы расскажете друг другу о том, что интересного было в вашем дне.

8. После садика помогите ребенку выразить грусть.

Ребенок может в садике вести себя прекрасно, быть радостным и веселым. А вечером дома или по дороге домой устроить истерику вроде бы «без повода». Помогите ребенку пережить его грусть, примите его чувства, сообщите: «Ты тосковал по мне сегодня в саду, я по тебе тоже». Помогите ребенку выплакать все то, что было не так за день, недостаток контакта с вами. Пусть он чувствует ваши теплые и заботливые объятия рядом.

И коротко: 3 шага при прощании:

Завладейте вниманием ребенка, установите контакт глаз и дайте ребенку что-то, что будет поддерживать связь между вами на расстоянии (пункт 4) Поздоровайтесь с воспитательницей, установите с ней теплый контакт и дружелюбно «передайте» ребенка ей. Убедитесь, что воспитательница тоже постаралась завладеть вниманием ребенка, установить с ним контакт. Скажите ребенку, когда вернетесь, попрощайтесь.

В завершении хочу привести пару прекрасных клиентских историй из практики канадского психолога Деборы Макнамары про помощь ребенку в адаптации к детскому саду:

«Мой сын тревожился по поводу детского сада, поэтому я ухватилась за возможность заранее познакомиться с воспитательницей и узнать ее получше. Сын взял с собой любимые книжки, мы пришли к воспитательнице, и, представив их друг другу, я предложила им почитать вместе. Воспитательница была великолепна. Она сказала моему сыну, что это одна из ее любимых сказок. Потом он показал ей, что у него в рюкзачке, и она с интересом слушала о каждом предмете. Я с удовольствием наблюдала, как они устанавливают контакт». «Папа пятилетнего Остина приложил особые усилия, чтобы познакомить и «сосватать» сына воспитательнице в детском саду. Каждое утро папа говорил, что он король, и объявлял: «Я передаю вам на день мою самую великую ценность, моего перворожденного наследника». Затем, он клал руку Остина в руку воспитательницы и говорил мальчику: «Я заберу тебя, сын мой, позже и доставлю домой в наш замок для трапезы с королевой, твоей матерью. Доброго дня, сын мой!» Остину нравился такой шутливый способ представления воспитательнице, и это снижало его тревогу».

Желаю вам счастливой и легкой адаптации к детскому саду!