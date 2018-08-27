В Молдове могут появиться duty-free заправки

В Молдове могут появиться АЗС, работающие в режиме беспошлинной торговли. По подсчетам Infomarket, бензин и солярка на них будут стоить на 30-40% дешевле. Предусматривающие это поправки в Налоговый кодекс депутаты приняли на последнем заседании весенне-летней сессии по предложению бывшего либерала Владимира Черната. Несколько лет назад заправку duty-free пытался открыть Илан Шор, однако суд ему запретил.

Поправки Черната пока не опубликованы в «Официальном мониторе», то есть еще не вступили в силу. Если такие АЗС появятся, то, как подсчитал Infomarket, бензин на них будет на 37% (примерно на 7 леев) дешевле, чем на всех остальных заправках, а дизтопливо — на 27% (на 4,6 леев). Сейчас литр бензина Аи-95 стоит 19 леев, а дизтоплива — 16,89 леев. Заправить на таких АЗС, работающих в режиме беспошлинной торговле, можно будет только один бак автомобиля.

Принятые парламентом на последнем заседании сессии 27 июля поправки в законодательство также разрешают открывать в зоне duty-free рестораны.

Тогда же депутаты внесли поправки и в Таможенный кодекс, согласно которым объекты duty-free можно будет размещать в зоне до паспортного контроля. Сейчас все магазины duty-free, кроме магазина в отеле Jolly Alon и терминале «Прибытие» Кишиневского аэропорта, расположены после таможенного контроля.

Примечательно, что первоначальный проект этого закона разработал минфин. Он касался лишь компетенции и ответственности руководителей бюджетных организаций, связанных с управлением этими организациями, а также вводил правила управления их доходами.

Поправки Черната внесли за день до рассмотрения проекта во втором чтении — 26 июля.

Отметим, ранее подконтрольная бизнесмену Илану Шору компания Dufremol уже пыталась построить заправку duty-free, но тогда против выступила Таможенная служба. По итогам судебных разбирательств Высшая судебная палата в 2016 году запретила Dufremol открывать заправку в режиме беспошлинной торговли.

Ни в одном европейском государстве нет топливных заправок, работающих в режиме беспошлинной торговли. Это признают в компании Dufremol, которая недавно проиграла в Высшей судебной палате иск к таможенной службе, отказавшейся выдать разрешение на их размещение в пунктах пересечения госграницы. Заявления были сделаны в ходе пресс-конференции, на которой присутствовал посол Италии в Молдове Стефано де Лео.

Тем не менее, фирма, чьим фактическим владельцем является предприниматель Илан Шор, не собирается отказываться от этого бизнес-проекта. В своих злоключениях руководство компании Dufremol винит не столько таможенную службу, сколько правительство в целом.

Как говорят ее представители, они намерены найти легальную возможность пересмотреть решение Высшей судебной палаты и все-таки разместить в Леушенах, Тудоре и Скулянах беспошлинные заправки.