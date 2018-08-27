Полиция разъясняет, что при выдворении протестующих она действовала согласно закону

Полиция разъясняет, что сегодня утром она действовала в строгом соответствии с требованиями закона, когда силой выдворила протестующих, собравшихся у памятника господарю Штефану чел Маре. Как отмечается в пресс-релизе, размещённом на сайте Генерального инспектората полиции, протестующие получили вербальное и звуковое уведомление о необходимости временно прервать свою акцию, но не подчинились этому требованию, передаёт IPN.

По информации ГИП, в связи с просьбой муниципальных властей, полиция потребовала от собравшихся возле памятника Штефану чел Маре временно прервать акцию протеста, на основании распоряжения примэрии муниципия Кишинёв от 24 августа о временном ограничении доступа общественности в определённые места 27 августа. Таким образом, как организаторы, так и участники акции были уведомлены о необходимости временно приостановить публичные мероприятия.

Полиция также сообщает, что участникам акции было предоставлено время на то, чтобы покинуть вышеупомянутую зону. Поскольку они не подчинились, были применены законные меры по разгону собравшихся. Действия полиции были соразмерными: участники акции были временно перемещены на перекрёсток улицы Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре.