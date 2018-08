Интервью Что говорит Валерий Мунтяну о возможном назначении Дорина Киртоакэ председателем ЛП + Rom В интервью порталу ТРИБУНА вице-председатель Либеральной партии (ЛП) Валерий Мунтяну ответил на следующий вопрос: В сентябре должен состояться съезд ЛП. Какие вопросы будут обсуждаться, где и когда пройдет съезд, кто в нем будет участвовать? Вообще, как проходит подготовка к мероприятию? «Действительно, 16 сентября в Кишиневе состоится съезд ЛП, в котором примут участие около 1000 делегатов. Это очередной съезд партии, который пройдет в срок, и в ходе которого будет принят новый устав, программа, и будут избраны руководители партии: председатель, заместители председателя, республиканский совет. В то же время, будут приняты несколько документов, резолюций, касающихся реальной общественно-политической обстановки в Республике Молдова», – отметил он. На просьбу прокомментировать заявления лидера ЛП Михая Гимпу о том, что на съезде он может уступить пост главы ЛП Дорину Киртоакэ, Валерий Мунтяну заявил: «Партия является демократическим организмом, где решения принимаются в соответствии с уставом. Решение о новом председателе партии будет принято делегатами съезда, из кандидатур, которые будут выдвинуты. В уставе нет понятия уступить/передать должность председателя партии», – отметил либерал. Андриана Кептине ***** În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, vicepreședintele Partidului Liberal (PL), Valeriu Munteanu a vorbit despre situația actuală a formațiunii, congres, protest, următoarele alegeri parlamentare, dacă-l mai tentează postul de Primar al capitalei, dar și despre alte aspecte importante. T.: Dl. Munteanu, cum ați descrie situația actuală a PL? Ați făcut o evaluare a activității organizațiilor de partid? Care este situația în interiorul formațiunii? V.M.: Toate organizațiile la nivel de raion ale PL sunt funcționale, în același timp trebuie să muncim pentru a consolida organizațiile primare, unde este un flux mare de oameni, mai ales datorat exodului masiv al populației, dar și din cauza că foarte mulți oameni sunt descurajați să se implice în politică, având în vedere presiunile nedemocratice, fără precedent ce le realizează PD în teritoriu. În interiorul partidului temperatura este aproape normală, dar colegii așteaptă decizii din partea organelor de conducere ale partidului referitoare la forma în care va participa PL la următoarele alegeri parlamentare. T.: În septembrie, urmează să desfășurați Congresul PL. Ce subiecte vor fi abordate, care e locația, data, invitații, programul? În genere, cum decurg pregătirile pentru această întrunire? V.M.: Cu adevărat, în data de 16 septembrie, la Chișinău va avea loc Congresul PL, la care vor participa aproximativ 1000 de delegați. Este un congres ordinar, la termen și urmează să fie luate decizii statutare, de adoptare a unui nou statut, program, dar vor fi alese și noile organe de conducere ale partidului: președinte, vicepreședinți, consiliul republican. În același timp vor fi adoptate mai multe documente, rezoluții, ce țin de realitatea social-politică din Republica Moldova. T.: În mai multe interviuri Mihai Ghimpu a sugerat că la Congres ar putea ceda șefia PL, în favoarea ex-Primarului capitalei, Dorin Chirtoacă. Se discută la moment acest subiect? Va fi schimbată conducerea în cadrul Congresului? V.M.: Partidul este un organism democratic, unde deciziile se iau în forma prescrisă de statut. Decizia privind noul președinte al PL va fi luată la congres de către delegați, în baza candidaturilor care vor fi înaintate. Nu există o procedură statutară de cedare/transmitere a funcției de președinte a partidului. Procedura descrisă de dumneavoastră este una specifică erei medievale. T.: Opoziția extraparlamentară a anunțat un protest de amploare la sfârșitul lunii august. Care este poziția PL vizavi de acest protest? V.M.: Noi vom participa la acest protest. Personal voi merge pe 26 august în PMAN, alături de colegii mei, pentru a protesta împotriva regimului Plahotniuc-Dodon, care au violat și violează în continuare orice cutumă democratică ce există în statul nostru. De la invalidarea alegerilor pentru primăria Chișinău încoace e greu, ba chiar e imposibil să spunem că Republica Moldova este un stat democratic, iar guvernarea trebuie să-și asume sugrumarea democrației din statul nostru. Participarea masivă și hotărâtă, dar pașnică și civilizată la acest protest va readuce în oameni speranța că statul nostru poate fi reașezat pe făgaș democratic. T.: Ce părere aveți despre stabilirea datei alegerilor parlamentare pentru 24 februarie 2019? Pe cât de pregătit este PL de aceste alegeri parlamentare? V.M.: Personal consider că PD trișează și va reveni la data la care a stabilit alegerile și le va desfășura la sfârșitul lui 2018, încercând prin această manevră să buimăcească și mai mult opoziția, ce încearcă acum să găsească forme de mai bună organizare pentru aceste alegeri. PL încă nu a decis cum va participa la alegerile parlamentare. Personal consider că noi, PL, ca redută importantă și productivă a curentului unionist din Republica Moldova trebuie să ne conjugăm eforturile împreună cu ceilalți colegi din opoziția pro-europeană, pentru a crea un bloc puternic, reprezentativ, capabil să câștige majoritatea în alegeri și să formeze un Guvern pro-european și pro-românesc. Sunt sigur că acest obiectiv este fezabil. PD cultivă acum în mediul politic de opoziție cunoscutul dicton latin „Divide et impera”, asigurându-se astfel că nu se va putea coagula o forță centrifugă, suficient de puternică și reprezentativă, încât să se prefigureze doar două opțiuni serioase de vot pentru cetățeni: pe de o parte PD+PSRM și de pe altă parte un bloc pro-european cu puternice valențe pro-românești. T.: PL a întocmit o listă a candidaților ce vor fi incluși pe lista de partid și a celor care vor candida în circumscripții? Când veți anunța sau, cel puțin, când veți începe identificarea lor, dacă nu i-ați identificat deja? V.M.: Nu am avansat atât de mult în pregătirile pentru alegeri, dar se lucrează în acest sens. T.: Dvs., personal, ați decis dacă veți candida sau nu la următoarele alegeri: pe listă sau în circumscripție? V.M.: Nu cred că este principial cum voi candida eu, pe liste și/sau într-o circumscripție, important este aportul pe care îl pot aduce la mișcarea de opoziție, la propagarea corectă a dezideratelor unei orânduiri cu adevărat democratice, în care cred sincer. Sunt sigur că pot pune puternic umărul pentru propășirea noastră democratică și mai ales pentru apropierea noastră de visul nostru de unitate națională, pentru care am venit și lupt în politică. T.: Cu ce ofertă electorală va merge PL în alegerile parlamentare? V.M.: Nu am definit încă electoral acest lucru, dar sunt sigur că oferta rămâne aceeași: Unirea Basarabiei cu România și aderarea în mod implicit la NATO și UE, bunăstare, securitate și predictibilitatea zilei de mâine, elemente fundamentale, ce lipsesc în artificialul stat eșuat Republica Moldova. T.: PAS și Platforma DA au anunțat public că vor face un bloc electoral pentru următoarele parlamentare. Și PL sugera recent că ar fi interesat să facă parte din acest bloc. Ați avut deja vreo discuție la acest subiect cu conducerea acestor partide? V.M.: Se prefigurează toate premisele pentru inițierea unui necesar dialog temeinic în acest sens, în același timp simt eforturile, sper sisifice ale PD, de a încurca orice formă de dialog în vederea consolidării forțelor opoziției autentic pro-europene, pro-românești, anti-Putin și anti-oligarhice. Toată lumea înțelege că, fără prezența și reprezentarea corectă a unioniștilor, blocul opoziției nu va putea să fie cu adevărat reprezentativ pentru toate segmentele relevante ale societății și cu siguranță nu va putea să mizeze pe câștigarea majorității mandatelor de deputat, ori alt obiectiv, cred că este din start greșit și contra-productiv. T.: Cât de posibilă este consolidarea forţelor unioniste înainte de alegerile parlamentare? Cum credeți că ar influența acest fapt șansele de a accede în Parlament? V.M.: Pe acest segment, este foarte activ acum PD, care creează tot felul de platforme de dialog și interacțiune dintre diferite forțe unioniste, unele partide și altele unități ale societății civile, sau chiar persoane fizice. După ce Vladimir Plahotniuc are în cadrul partidului său, secția PPEM, condusă de Iurie Leancă, acum vrea să-și creeze și o secție unionistă, folosită ca unitate de manevră. Sunt departe de gândul că va fi posibil o unire a forțelor unioniste într-un singur bloc electoral, având în vedere că foarte mulți sunt în solda celor trei trandafiri și un dolar, iar alții, mănâncă o pâine de la bugetul Federației Ruse, dornică mereu să paraziteze pe acest segment. T.: Cu ce credeți că se vor solda următoarele alegeri parlamentare și cum vedeți viitorul PL după alegerile parlamentare? V.M.: Dacă se va găsi voință și capacitate de organizare, opoziția pro-europeană, pro-românească, anti-Putin și anti-oligarhică va câștiga aceste alegeri și va mișca Republica Moldova către obiectivul nostru european și românesc. În caz contrar ne așteaptă alți patru ani negri de orânduire „binomică”…. Minim patru. T.: Ce priorități au liberalii pe agendă pentru perioada imediat următoare? V.M.: Pregătirea pentru alegerile parlamentare va ocupa cel mai consistent loc în preocupările noastre. T.: Ați candidat pentru funcția de Primar general al mun. Chișinău. Vă mai tentează acest post, veți participa și la alegerile din 2019 din capitală? V.M.: Arhitectura alegerilor din mai 2018, pentru primăria Chișinău, mi-a dat foarte multă materie pentru gândire și analiză. Tabloul complicat a fost cumva acoperit cu decizia sinistră a PD de a invalida alegerile pe motiv că au pierdut candidații săi de paie, dar urmează a fi reanalizat la rece, pentru a ne permite să luăm decizii corecte pe viitor. Cred cu tărie că pot să ajut la propășirea celui de-al doilea oraș românesc – Chișinău, am în acest sens pregătirea necesară, am idei, strategii și programe. Urmează să vedem cum putem să pliem peste aceste premise, încredere necesară a locuitorilor capitalei. T.: Cu ce vă ocupați în prezent? V.M.: Sunt dedicat servirii cauzei românilor basarabeni. T.: Vă mulțumim! Andriana Cheptine

