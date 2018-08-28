Россия может облегчить доступ на свой рынок для некоторых товаров из Молдовы

Россия может облегчить доступ на свой рынок некоторым молдавским товарам, произойти это может на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества, если в ходе переговоров с Кишиневом удастся выйти на соответствующие договоренности. Об этом заявил в интервью для портала РБК спецпредставитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак.

В ходе интервью Козак отметил, что Россия заинтересована в расширении торговли с любой страной, в том числе и с Молдовой.

"Вместе мы должны находить сферы и вырабатывать условия, обеспечивающие взаимную выгоду. В отношениях с Молдовой также действует принцип взаимовыгодного сотрудничества. Других ограничений нет. Вполне допускаю, что в результате переговоров мы найдем точки соприкосновения и такие послабления могут быть. Мы заинтересованы в расширении торговли с любой страной", — заявил Козак.

По его словам, обязанность каждого правительства, как молдавского так и российского, — действовать, исходя из интересов своей страны.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон предложил России снять таможенные пошлины на некоторые группы товаров. Он также сообщил, что в октябре этого года в ходе своего официального визита в РФ намерен обсудить этот вопрос с президентом России, а до этого — встретиться с Козаком.

Президент Молдовы рассчитывает, что снятие таможенных пошлин на овощи, фрукты, консервы, винодельческую продукцию позволит в несколько раз увеличить молдавский экспорт в РФ.