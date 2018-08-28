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Канду: Молдова больше не боится защищать свои интересы и наказывать тех, кто пытается ее унизить
28.08.2018

Председатель парламента Андриан Канду считает, что Республика Молдова стала страной, которая больше не боится защищать свои интересы и граждан, а тех, кто пытается ее унизить, наказать. „Я верю в людей, потому что в течение 27 лет Республика Молдова многому научилась, а самое главное, узнала, что нет ни одной страны без людей, которые являются основой государства, и только люди решают, как им жить”, - заявил глава парламента в ходе торжественной церемонии, организованной по случаю празднования „Дня Независимости Республики Молдова” в Национальном дворце им. Николая Сулак, передает IPN.

„Сегодня утром я в очередной раз понял, что все дилеммы, связанные с будущим Молдовы, являются фальшивыми. Цветы у памятника Скорбящей Матери и Штефану Великому и Святому, оставленные сегодня людьми, которые верят в свою страну и в будущее, и люди, которые принимают сегодня участие в мероприятиях, организованных по всей стране являются более актуальными, чем все опросы общественного мнения и политические заявления. Они пришли, чтобы сказать от всего сердца: С днем рождения, Молдова! Радость жить в независимой страны не измеряется на площади Великого Национального Собрания и даже не в этом зале. Это наша радость, всех жителей Республики Молдова, прожитая в тишине и покое, так, как нам нравится. Это праздник, которого мы заслужили и которому можем радоваться в полной мере, где бы мы ни находились”, - отметил Андриан Канду.

По его словам, из-за многочисленных экспериментов за все годы независимости граждане разочаровались в обещания и устали от ожиданий, стали скептиками и критиками, бояться реформ и нестабильности. Изменения зависят от каждого из нас, а всего можно добиться благодаря труду, самоотверженности и терпению.

Сегодня Республика Молдова отмечает 27 лет со дня провозглашения независимости страны.


 
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