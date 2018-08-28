Михай Друцэ прокомментировал протесты Шора

Депутат первого Парламента Михай Друцэ полагает, что протест Илана Шора, прошедший 26 августа, должен был "столкнуть две большие массы людей".

"Этот "преступник", осужденный в первой инстанции за особо крупномасштабные кражи, с горсткой людей, которых привезли на автобусах из Орхея, приехали украсть площадь за несколько часов до начала нашего шествия. Организаторы протеста Шора явно хотели столкнуть между собой две большие массы людей", передает заявление Михая Друцэ unimedia.info.

По словам бывшего депутата, люди протестовали против "нищеты в стране, воровства из банковской системы, кражи аэропорта, кражи голосов в ходе президентских выборов в 2016 году, а также в ходе выборов примара Кишинева".