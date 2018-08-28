Amnesty International RM требует возместить моральный и материальный ущерб протестующим

Amnesty International Moldova требует от властей РМ вернуться в русло закона. Активистам „Occupy Guguță” и другим мирным протестующим требуют возместить моральный ущерб.

В пресс-релизе Amnesty International Moldova подтверждает, что положения международного Пакта о гражданских и политических правах, частью которого является Республика Молдова, а также статья 4 Закона о собраниях подтверждает обязанность государства соблюдать следующий принцип: a) соразмерности, в соответствии с которым любое ограничение свободы собраний должно быть рассмотрено публичными властями с соблюдением равновесия между необходимостью такого ограничения в демократическом обществе и реализацией права на проведение собрания, передает nokta.md со ссылкой на tv8.md.

«Этот принцип предполагает, что государство в лице вооруженных сил по обеспечению правопорядка обязано защищать граждан, которые протестуют мирно, не ограничивать их конституционное право, информировать их цивилизованным и ненасильственным путем в соответствии с правом на собрания, избегая принудительного разгона или эвакуации в случае, если насилия со стороны протестующих не было», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В этой связи Amnesty International Молдова требует от властей РМ реабилитировать себя в глазах мирных протестующих, чьи права были явно нарушены 27 августа; возместить как можно скорее моральный и материальный ущерб, причиненный активистам гражданского движения „Occupy Guguță” и другим мирным протестующим, ущемленным в правах; оперативно расследовать причины телесных повреждений, нанесенных некоторым мирным протестующим 27 августа.

Кроме того, Amnesty International Moldova предупреждает международное сообщество о надвигающейся опасности ограничения права на свободу ассоциации и свободу собраний в Республике Молдова, требуя от властей возвращения в русло закона.

Напомним, что утром 27 августа несколько протестующих были принудительно эвакуированы с мирного протеста у памятника Штефана чел Маре, чтобы очистить место для церемонии возложения цветов первыми лицами государства.