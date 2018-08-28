Все ругают молдавские учебники по истории - вот почему

В Молдове уже не первый год учителя, родители, да и сами школьники жалуются на качество школьных учебников. Особенно достается книгам по истории, — ведь всем известно, что такого предмета, как "История Молдовы", в наших учебных заведениях не изучают, вместо него преподают "Историю румын". В рамках этого предмета школьники изучают и события из молдавской истории. Это одна из главных проблем.

Также возмущает само качество этих учебников. Подробнее об их недостатках корреспонденту Sputnik рассказала преподаватель истории Ольга Капаклы.

"Новые учебники мы получили два года назад только для 9 и 12 класса. Они содержат очень мало информационного материала. Там вся Вторая мировая война укладывается на четырех страницах. Все остальные учебники — 10-15-летней давности и не лучше подготовлены", — рассказала преподаватель.

Она отметила, что большой процент информации в этих книгах не адаптирован для возраста учащихся. Таким образом, по словам педагога, для пятиклассников это очень сложные учебники — там огромное количество терминологии, которую школьники не могут понять.

А учебники 7 и 8 класса и вовсе не соответствуют курикулуму, при этом новые создавать не планируется, как рассказала Капаклы. Идеологическая составляющая в этих учебных пособиях тоже оставляет желать лучшего.

"В новых учебниках 9 и 12 классов нет темы "Молдова в послевоенный период". Все темы звучат так "Молдова и Румыния в послевоенный период". Получается, согласно этим учебникам, у нас объединение этих стран уже по сути завершено. Разве это нормально?" — задается вопросом собеседница

Она подчеркнула, что в новом историческом атласе на карте нашего времени между Румынией и Молдовой не обозначена граница. Это две страны-соседки, имеющие много общего в культуре, экономике, торговле и другом. Но в конкретике истории эти учебники далеки от правды, а с точки зрения географии они далеки от науки.

Помимо этого, по словам Капаклы, все связанное с пребыванием нашей страны в составе СССР подается со знаком минус. Большое внимание уделяется именно негативным моментам.

К сожалению, многие факты подтверждают, что качество учебников не лучшее, особенно по такому важному предмету, как история. А отсутствие в школах отдельного предмета по истории родной страны и вовсе нонсенс. Если власти Молдовы рассчитывают развивать государство, то необходимо, чтобы люди были грамотными и изучали историю своей страны отдельно, а не в рамках единого "румынского пространства". Совсем не плохо, чтобы граждане учили и истории Румынии, но это должно быть включено в учебники по общей истории, считает преподаватель.