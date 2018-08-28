Наталья Гордиенко увидела в своем сыне будущее Молдовы

Певица и медиаменеджер Наталья Гордиенко с первым месяцев жизни приучает своего сына Кристиана к музыке.

День независимости Кристиан встретил на мамином пианино. Наталья опубликовала трогательную фотографию, на которой ее малыш сидит за клавиатурой и пытается «играть» на нем своими ножками и ручками.

Рядом с ребенком лежат нотные листы, содержание которых он еще не понимает. Наталья призвала всех людей в день государственного праздника задуматься о себе и попытаться избавиться от навязчивого контроля со стороны окружающих. Певица выразила уверенность, что будущее страны находится в наших детях.

- Будьте независимы от предрассудков, будьте независимы от фальши и грязи, которая окружает нас из-за дня в день, будьте независимы от сплетен и гнилых людей! Берегите себя, свои семьи и своих деток! Берегите будущее своей страны С Днём независимости, Молдова!- написала Наталья Гордиенко на своей странице в Instagram.

Наталья родила Кристиана во Франции, в Ницце. Певица посчитала, что рожать ребенка зимой в Кишиневе или в Москве будет неудобно. 30-летняя певица призналась, что после рождения ребенка она обрела настоящее женское счастье. После родов Гордиенко быстро восстановила фигуру, скинув вес и подкачав мышцы.