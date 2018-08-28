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Общество
Бездонные урны превратили парк на Рышкановке в ужасное место, - Сабрина Амайя
28.08.2018

Жительница Рышкановки Сабрина Амайя обратила внимание властей на тот факт, что в известном столичном парке мусорные урны лишены дна.

Парк Бориса Главана на улице Браниште славится своей живописной территорией – густые насаждения, большое озеро, детские площадки и аттракционы полюбились местными жителями. Но оказалось, что в благоустроенном месте забыли обратить внимание на важную деталь общественного места – мусорные урны, установленные у скамеек, напрочь лишены дна. Сабрина Амайя рассказала «Блокноту Молдовы» о том, как разрушенные урны стали причиной загрязненного парка. 

- Каждый вечер я прихожу в этот парк на прогулку с собаками, мы знаем на этой территории каждый уголок. Я была неприятно удивлена, что большая часть мусорных урн оказалась в неисправном состоянии – из-за их прогнивших частей остатки отходов валяются на тротуарах и пешеходной зоне, а дворовые собаки то и дело разносят пакеты вглубь лесопосадки, - возмущается девушка.

Недавно в парковой зоне установили новые скамейки, инсталляцию с надписью «Я люблю Кишинев» и даже общественные книжные шкафы, а самые элементарные удобства для горожан отсутствуют. Сабрина обратилась к городским властям с просьбой обеспечить парк «Бориса Главана» новыми мусорными урнами.

Мусорки без дна в городском парке


 
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