Defense News: США потратят $40 миллионов на улучшение авиабазы в Румынии

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ВВС США планируют потратить почти $40 млн на улучшение авиабазы в Румынии, сообщает издание Defense News.
В частности, речь идет о 71-ой румынской авиабазе Кымпия-Турзи. ВВС США планируют усовершенствовать авиабазу для большего количества самолетов, возможностей хранения дополнительного топлива и оружия, передает gazeta.ru.
По словам командующего ВВС США в Европе генерала Тода Уолтерса, усовершенствование авиабазы означает улучшение готовности.
Издание отмечает, что в последние годы американские ВВС временно разместили на данной военной базе истребители F-15 и A-10.
В материале говорится, что спонсирование базы будет обеспечено средствами министерства обороны США, которые специально предназначались для сдерживания «российской агрессии».
Почти $25 млн из этой суммы будет потрачено на инфраструктуру для реализации различных миссий и полетов, отмечает Defense News.
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