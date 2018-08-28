Главная Defense News: США потратят $40 миллионов на улучшение авиабазы в Румынии ВВС США планируют потратить почти $40 млн на улучшение авиабазы в Румынии, сообщает издание Defense News. В частности, речь идет о 71-ой румынской авиабазе Кымпия-Турзи. ВВС США планируют усовершенствовать авиабазу для большего количества самолетов, возможностей хранения дополнительного топлива и оружия, передает gazeta.ru. По словам командующего ВВС США в Европе генерала Тода Уолтерса, усовершенствование авиабазы означает улучшение готовности. Издание отмечает, что в последние годы американские ВВС временно разместили на данной военной базе истребители F-15 и A-10. В материале говорится, что спонсирование базы будет обеспечено средствами министерства обороны США, которые специально предназначались для сдерживания «российской агрессии». Почти $25 млн из этой суммы будет потрачено на инфраструктуру для реализации различных миссий и полетов, отмечает Defense News.

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