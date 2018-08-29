Тудор Делиу: Очевидна тенденция к установлению диктатуры ...

В интервью порталу ТРИБУНА председатель парламентской фракции Либерал-демократической партии (ЛДПМ) Тудор Делиу говорил о том, насколько удалось ЛДПМ выполнить задачи,установленные на завершившуюся весеннюю сессию парламента, что должна сделать оппозиция, чтобы ее голос был услышан, в какой ситуации парламентская оппозиция может объединиться, каким он видит свое политическое будущее и о ряде других важных аспектов.

T.: Г-н Делиу, в какой степени фракции ЛДПМ удалось выполнить задачи, установленные на завершившуюся весеннюю сессию парламента?

T.Д.: Даже если большинство проектов, которые были зарегистрированы фракцией ЛДПМ не прошли парламентскую процедуру, мы приложили максимум усилий, чтобы выявить и предотвратить сомнительные действия парламентского большинства. Мы настаивали на усилении парламентского контроля, как над правительством, так и над другими важными учреждениями. Парламент обязан строго следить за тем, как реализуются принятые им законы. Мы не можем подсчитывать и хвастаться числом принятых законов, коль скоро их влияние минимально. Не нужно принимать законы конвейером, для галочки, лишь для того, чтобы улучшить статистику. Законы должны внедряться в жизнь и приводить к очевидным и осязаемым улучшениям функционирования государства. И если деятельность фракции оценивается гражданами, и нам об этом говорят сами граждане, это означает, что нам удалось реализовать запланированное, но я думаю, что самое главное для нас это то, что мы не разочаровали избирателей.

Т.: Как бы вы охарактеризовали отношения между властью и оппозицией?

T. Д.: Власть делает все возможное, чтобы маргинализировать оппозицию. Они не хотят, чтобы мы были услышаны. Наверное, правда глаза колит, а их страх становится все больше. Иначе я не могу объяснить, почему в ходе этой сессии не было организовано ни одного пленарного заседания по обсуждению проектов, зарегистрированных оппозицией, хотя Регламентом парламента это предусмотрено. Также не могу понять, почему были отклонены многочисленные требования провести слушания различных госучреждений, которые обязаны отчитываться перед парламентом.

T.: Что должна сделать оппозиция, чтоб ее голос был услышан?

T. Д.: Не оппозиция, а власть должна изменить свое поведение. Оппозиция, я имею в виду фракцию ЛДПМ, сделала все возможное, чтобы быть услышанной, чтобы убедить власть в том, что то, что они делают, это беззаконие, но безуспешно, и это огромная ошибка власти.

Т.: Что, на Ваш взгляд, стало худшим событием минувшей сессии?

T. Д.: Что может быть хуже для страны, чем потеря доверия и поддержки партнеров по развитию. Действия и бездействие власти привели к худшей ситуации за всю историю нашей независимости. К ЕС отнеслись пренебрежительно, с неоправданным высокомерием, что и привело к принятию европарламентом резолюции о приостановлении макрофинансовой помощи. Республика Молдова становится все более изолированным государством, и становится очевидна тенденция к установлению диктатуры и жестокому искоренению последних демократических элементов.

T.: Какие моменты парламентской сессии можно считать положительными?

T. Д.: Лично я не особо их видел. У нас вероломно украли святыню демократии – свободное волеизъявление. О каких положительных моментах может идти речь?

Т.: В какой ситуации может объединиться парламентская оппозиция?

T. Д.: В нынешнем парламенте есть четыре оппозиционные фракции. Бывает, что мы голосуем вместе по некоторым инициативам. Что касается объединения, это исключено. Фракция ЛДПМ является сподвижником европейского вектора, то, чего не скажешь о других оппозиционных фракциях. Еще более интересно то, что между властью и так называемой оппозиционной партией, ПСРМ, существует «плодотворное» сотрудничество. Выводы пусть читатели делают сами.

T.: Какой, на Ваш взгляд, будет предстоящая сессия парламента?

T. Д.: Предстоящая сессия совпадет с очень важным событием для Молдовы – парламентскими выборами. Мы очень надеемся, что зал заседаний не будет превращен в сцену для манипуляций, ложных обещаний и массовой дезинформации, а граждан не будут рассматривать только как число голосов. Наша фракция продолжит бороться,наряду с гражданами, за истинные ценности демократии.

T.: Каким Вы видите свое политическое будущее?

T. Д.:Я пока не принял решения. В любом случае, политическое будущее это не обязательно быть в составе парламента. Я буду продолжать бороться за истинные ценности правового государства, где бы я ни был.

Андриана Кептине