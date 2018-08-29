Сильная жара перестала угрожать Кишиневу

Экстремально высокие температуры в последнюю неделю лета не будут докучать жителям Кишинева.

Синоптики сняли желтый код метеопасности в связи с понижением дневных температур воздуха. По их прогнозам, в ближайшие дни сохранится солнечная и безоблачная погода, но прежней изматывающей жары уже не будет.

В среду столбик термометра поднимется до 27 градусов к 15 часам. Днем ожидаются сильные порывы ветра до 12 м/с. В четверг ход дневных температур повторит предшествующий день. К утру воздух остынет до 20 градусов, а днем нагреется до 27 градусов. В течение дня на улице будут ощущаться легкие порывы ветра.

Выпадение осадков не прогнозируется. Только на севере страны возможны кратковременные дожди с грозами. Атмосферное давление - в пределах нормы.

Отсутствие дождей сохранит повышенную пожароопасность. До 30 августа в Молдове будет действовать желтый код чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса. Пожарные предупреждают о высоком риске стремительного распространения огня при пожарах на сельхозугодиях, в лесу, на дачах и в частных домах.