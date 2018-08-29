Лидеров молдавской оппозиции уличили в подозрительном финансировании вооруженных охранников

Общественники призвали Майю Санду и Андрея Нэстасе раскрыть источники финансирования вооруженной охраны.

Блогер Корнелиу Гандрабур потребовал от Центральной избирательной комиссии проверить способы оплаты услуг охраны для руководства партий. По словам блогера, официальная финансовая отчётность партий не содержит упоминания этой статьи расходов.

- Чтобы найти официальный ответ, я просмотрел страницу cec.md, где говорится о Финансировании партий, но не нашел таких расходов в отчетах, представленных ПДС и ППДП. Таким образом, в отчетах этих двух политических партий в разделе «Нанятый персонал" представлена цифра 0 (ноль). То есть телохранители работают неофициально и получают зарплату в конверте, - написал Корнелиу Гандрабур.

Он задал резонный вопрос сторонникам оппозиционеров. Гандрабура заинтересовало причина, которой Майя Санду и Андрей Нэстасе нанимают себе охрану на митинги, где они находятся в окружении своих сторонников.

- В продолжении вышеуказанного прошу, чтобы ЦИК разобралась в ситуации и узнала у этих двух партии: Кто эти бульдоги и какие должности они занимают в партии? Размер зарплат и их источники? Почему эти расходы не отражены в разделе "Нанятый персонал"? Почему эти расходы не отражены в отчетах?- уточнил Гандрабур.

До этого Майю Санду заметили на митинге в компании вооруженного пистолетом телохранителя.