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Экономика
Молдова готова предложить свои IT разработки
29.08.2018

На международном экономическом форуме, который пройдет в Кишиневе, ожидается прорыв в экономическом сотрудничестве между Россией и Молдовой.

Выступая на пресс-конференциив пресс-центре Sputnik, прошедшей в формате видеомоста Кишинев — Москва, анонсирующей предстоящий молдавско-российский экономический форум, президент Игорь Додон отметил, что в Молдове, помимо традиционных отраслей экономики, развиваются высокотехнологические направления. Молдове есть что предложить своим экономическим партнерам в этом сегменте бизнеса.

«У нас уже ведется работа в направлении IT, в частности, этим вопросом занимаются специалисты экономического совета при президенте. В Молдове подготовлена отличная законодательная база по IT-паркам. Есть конкретные результаты в этом направлении. Думаю, что в области IT появятся интересные проекты», — подчеркнул президент страны.

Отмечая важность предстоящего экономического форума, который пройдет во второй половине сентября в Кишиневе, президент пригласил представителей российского и молдавского бизнеса принять активное участие в этом значимом и важном для наших стран событии.

Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20—22 сентября 2018 года.


 
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