Экономика Молдова готова предложить свои IT разработки На международном экономическом форуме, который пройдет в Кишиневе, ожидается прорыв в экономическом сотрудничестве между Россией и Молдовой. Выступая на пресс-конференциив пресс-центре Sputnik, прошедшей в формате видеомоста Кишинев — Москва, анонсирующей предстоящий молдавско-российский экономический форум, президент Игорь Додон отметил, что в Молдове, помимо традиционных отраслей экономики, развиваются высокотехнологические направления. Молдове есть что предложить своим экономическим партнерам в этом сегменте бизнеса. «У нас уже ведется работа в направлении IT, в частности, этим вопросом занимаются специалисты экономического совета при президенте. В Молдове подготовлена отличная законодательная база по IT-паркам. Есть конкретные результаты в этом направлении. Думаю, что в области IT появятся интересные проекты», — подчеркнул президент страны. Отмечая важность предстоящего экономического форума, который пройдет во второй половине сентября в Кишиневе, президент пригласил представителей российского и молдавского бизнеса принять активное участие в этом значимом и важном для наших стран событии. Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20—22 сентября 2018 года.

