В Черновцах потребовали прекратить проект строительства новых ГЭС на Днестре

В ходе прошедшего в Черновцах форума «Спасем Днестр - Черновцы» общественники обратились к украинским властям с требованием отказаться от провоцирующих экологическую катастрофу планов строительства каскада из шести новых ГЭС в верховьях реки Днестр.

Ранее подобное мероприятие прошло в городе Залищики, Тернопольской области Украины.

Как сообщает украинское издание «Шпальта», мероприятие было посвящено сохранению реки Днестр от строительства каскада из шести гидроэлектростанций в Днестровском каньоне, предусмотренного правительственной Программой развития гидроэнергетики на период до 2026 года.

Несмотря на требования природоохранного законодательства, протесты общественности, категорические возражения экологов и многочисленные решения местных советов, государственная компания «Укргидроэнерго» намерена построить эти шесть ГЭС.

«Несмотря на сомнительный экономический результат, ущерб для окружающей среды и туристического потенциала Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Одесской областей, правительство упорно поддерживает строительство каскада ГЭС. Областные советы Тернопольской и Ивано-Франковской областей, в том числе благодаря давлению местной общественности уже выразили свое негативное отношение к строительству гидроэлектростанций. К сожалению, официальной публичной реакции по этой проблеме со стороны Черновицкого областного совета и руководителей области нет до сих пор», - отметил один из организаторов мероприятия Максим Кияк.

«Местная исполнительная власть только рада тому, что в нашем городе освещаются вопросы строительства ГЭС на Днестре. Уверен, что такие общественные инициативы дадут хороший результат», - заявил присуствующий на Форуме заместитель Главы Черновицкой облгосадминистрации Михаил Павлюк.

Ниже приводится без сокращений текст принятой единогласно Резолюции форума общественного взаимодействия "Спасем Днестр - Черновцы":

Мы, представители местных общин, природоохранных организаций, ученых и общинных активистов собрались на форуме общественного взаимодействия «Спасти Днестр - Черновцы ", выражаем возмущение намерениями правительства и "Укргидроэнерго", вопреки естественным законам и местным общинам построить каскад из 6 русловых ГЭС в Верхнем Днестре.

Реализация этого проекта, который уничтожит природу на протяжении не менее 200км, будет иметь катастрофические последствия для окружающей среды, уникального природного и культурного наследия.

Несмотря на то, что в течение 2016-2018 лет местные общины препятствуют осуществлению проекта, той же позиции общественного и экологического, строительства объектов энергетиками, значительные затраты уже осуществлены.

Мы требуем от Кабинета министров Украины:

Принять постановление об отказе от строительства новых плотин и отказ от любых усилий в этом направлении, в рамках разработки политики в области технологии и экономической политики, получения займов или средств.

Пересмотреть Программу развития энергетики на период до 2026 года, в частности, удалить из нее и всех правительственных решений возможности строительства новых ГЭС в Верхнем Днестре.

Черновицкой областной государственной администрации:

Официально проконсультироваться с Кабинетом министров Украины по недопущению строительства ГЭС в Верхнем Днестре.

Мы призываем местное сообщество, представителей властей всех уровней, сообщества и экспертов, ученых, журналистов и всех неравнодушных граждан объединить усилия и осуществлять координацию для достижения этих требований и сохранения Днестр для нынешнего и будущих поколений".