Венгрия поддержит Молдову в проведении политики развития страны

Внедрение Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС и европейская интеграция страны являются и будут оставаться стратегическими целями руководства Республики Молдова. Об этом сегодня в Будапеште заявил министр иностранных дел и министр европейской интеграции Тудор Ульяновский на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.

Министр Ульяновский высоко оценил поддержку Венгрии в выполнении политики по развитию страны, которая предоставила новые инструменты для поддержки европейского пути Республики Молдова. По его словам, с момента установления дипломатических отношений (16 января 1992 года) и до настоящего времени двусторонние отношения между Республикой Молдова и Венгрией гармонично развивались и достигли передового уровня сотрудничества. «Мы особенно заинтересованы в продолжении и углублении нашего двустороннего сотрудничества в области европейской интеграции с учетом приоритетов, изложенных в программе «20 Deliverables for 2020». «Мы полагаем, что сможем добиться конкретных результатов в многосторонних аспектах «Восточного партнерства», успешно выполняя аспекты двустороннего направления», - сказал глава молдавского внешнеполитического ведомства.

Относительно углубления молдавско-венгерских отношений министр Ульяновский подтвердил заинтересованность молдавских властей в дальнейшем освоении Совместного заявления Республики Молдова и Венгрии о сотрудничестве в области европейской интеграции путем выявления возможностей для взаимодействия и инициирования проектов, исходя из сотрудничества нашей страны с ЕС. В этой связи глава молдавской дипломатии выразил интерес к проведению двустороннего форума по европейской интеграции в Кишинэу, который является естественным продолжением аналогичного мероприятия, впервые организованного в Будапеште в 2012 году.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подчеркнул открытость Будапешта в том, что касается активизации двусторонних отношений с Республикой Молдова по всем направлениям и поддержки усилий молдавских властей в процессе европейской интеграции, проведения реформ и т. д. Глава венгерского МИДа уточнил, что Венгрия, ставшая председателем в Вышеградской группы (V4) в июле 2017 года, поставила в качестве приоритета поддержку стран «Восточного партнерства», куда входит и Республика Молдова, считая это эффективным для «Восточного партнерства» инструментом достижения стратегических целей европейской интеграции. В этой связи министр Сийярто заверил, что наша страна может пользоваться всей поддержкой государств Вышеградской группы и, в частности, Венгрии.

В ходе диалога главы внешнеполитических ведомств двух стран затронули широкий круг вопросов, касающихся отношений между нашими государствами в разных областях, приветствовали положительную динамику недавнего политического и дипломатического диалога. Собеседники обменялись мнениями о региональной ситуации и последних событиях в процессе приднестровского урегулирования и т. д.