ЖЗЛ: Крутые маршруты семейного врача (история)

Яков Розенфельд родился в 1903-м во Львове, это тогда была Австро-Венгрия и называлось Лемберг. Закончил Венский университет, специализировался в хирургии, стал популярным дамским доктором. Розенфельд был еврей из религиозной семьи, сразу после аншлюсса его отправили в Дахау, потом в Бухенвальд.

Там он втихую лечил заключённых, охранники отбили ему почку, и в 1939 году Розенфельд был освобожден с условием немедленно покинуть рейх. Немедленно (в две недели) покинуть было некуда: в Палестине у англичан действовали запреты «Белой книги», в Америке – суровые иммиграционные квоты. Получилось только в Шанхай, пароходом, туда евреям не требовалось визы.

В весёлом космополитичном Шанхае Розенфельд открыл клинику в районе для иностранцев, очень быстро добился успеха и финансового процветания, познакомился с китайскими коммунистами, вступил в партию и ушёл в армию (Новую Четвертую армию Мао Цзэдуна). Оперировал в полевых условиях (пинцеты из бамбука, палочки для риса…), ставил врачебное и санитарное дело, гигиену и профилактику, организовывал госпитали. Приказом Мао был назначен начальником медицинской службы армии и получил генерала, подружился с Лю Шаоци и Чен И, будущими, соответственно, председателем и министром иностранных дел КНР. Когда сформировали временное революционное правительстве Китая, стал министром здравоохранения. Его звали "генерал Ло" (наверное, "Розенфельд" по-китайски) и “大鼻子神医”, гугльтранслейт переводит это "Big nose doctor", а вы как?

После победы революции Розенфельд вернулся из Китая в Вену, его прощальный банкет организовывал лично Чен И. Там узнал, что мама погибла в концлагере. И другие родственники. И еврею в Вене никто не рад.

Уехал в Тель-Авив, к брату, устроился семейным врачом в «Асуту», это на Жаботинского, пользовался уважением у пациентов.

В апреле 52-го, не дожив до пятидесяти, умер от сердечного приступа.

Когда китайцы в 93-м открыли, наконец, посольство в Израиле, сразу бросились в Кирьят-Шауль, нашли могилу “大鼻子神医” и возложили венок. Кирьят-Шауль с тех пор обязательно посещает каждая китайская правительственная делегация: Розенфельд - самый высокопоставленный из иностранных участников революции (австрийский еврей из Львова, кто же ещё).

В Китае его именем названы улицы и уездная больница, стоят статуи Розенфельда и обелиски в его честь. Выходят монографии с описаниями, кого Яков от чего как лечил, у кого из жён руководства принимал роды, а кого избавлял от плода (у китайцев взгляды на интимное, кажется, проще наших). Посвящённую Розенфельду выставку в 800 кв.м. на площади Тяньаньмэнь в самом большом музее Китая (и самом посещаемом музее мира, вот как это получается, почему не Лувр?) открывал лично Председатель КНР товарищ Ху Цзиньтао. К столетию генерала Розенфельда почта КНР выпустила серию из трёх марок. В Австрии он тоже в большом почёте, в медкомплексе в Граце установлена мемориальная доска, предисловия к его биографиям пишет президент.