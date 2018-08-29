Толпа «голодающих» унионистов из Румынии прорвалась через границу Молдовы

Колонна унионистов из Румынии после голодовки на границе вошла в Молдову. К сторонникам унири приехал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь. Он попросил их соблюдать закон и правила прохождения границы.

Пограничная полиция пропустила всех участников марша, за исключением лидера платформы Acţiunea 2012 Георге Симиона. Он, по словам представителей Пограничной полиции, «вел себя агрессивно». Но остальные участники марша отказались продолжать свой путь без главаря.

Румынский националист Влад Билецки заявил, что они должны попасть в Молдову «либо все вместе, либо никто».

- Один за всех и все за одного! Это ловушка, попытка нас разделить, чтобы мы отказались от нашей общей цели, - заявил Влад Билецки.

После консультации с посольством Румынии националисты решили продолжить свой марш по Молдове без Симиона. МИД Румынии сразу потребовал от посла Молдовы в Бухаресте ответа на вопрос, почему сторонников Великой Румынии не пускают в Молдову.

Симион вернулся в Румынию, но к 1 сентября все равно намерен прорваться в Молдову. В этот день унионисты проведут митинг на площади Великого национального собрания в Кишиневе.

После того, как на контрольно-пропускном пункте в Леушенах унионистов остановила Пограничная полиция за нарушение порядка на границе и неподчинение указаниям сотрудников КПП, манифестанты сели на проезжую часть и пригрозили голодовкой.