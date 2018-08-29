С Лениным в сердце: национальная особенность борцов за независимость

«...После того, как пройдешь ты долины и горы, моря и земли, придешь ты к воротам города... Это - Москва - столица нашей Родины»… Эти строки написал как-то один молдавский поэт, активист КПСС. В день 27-летия независимости Молдовы он получил награду парламента и был назван героем, который помог Молдове стать более независимой… и богатой.

Вот так сказал спикер парламента Андриан Канду: «Они являются героями Республики Молдова, людьми, которые своими действиями день за днём способствуют тому, чтобы страна развивалась. Это герои дня, которые помогли Молдове стать более независимой и богатой. Мы преклоняемся перед их достижениями".

Литератор, воспевший подчинение Молдовы Москве, как вы уже догадались, - Николае Дабижа. Проявив лояльность «советским оккупантам», он успел поучаствовать в «возрождении румынской духовности» и стать гражданином Румынии. Вот такая необычная судьба борца за независимость Молдовы...

Впрочем, подобных патриотов, стоявших за возрождением молдавской государственности, у нас было немало: Леонида Лари, например, икона наших националистов, пообещавшая им в свое время квартиры «манкуртов и пришельцев» в Приднестровье.

«Но как же я могу забыть о том, кто ценою жизни подарил нам знанья и пищу?». Нет, это не об основателе молдавского государства, это об основателе советской России Владимире Ленине... Лари тоже, кстати, в итоге стала гражданкой Румынии.

Или поэт Григорий Виеру: «Иду вслед за Лениным» - высший пилотаж проявления лояльности советским властям. Что не помешало ему стать одним из вдохновителей пробуждения национального самосознания и унионизма...

Преданность советскому «оккупационному» строю - вот откуда берет свое начало вся наша официозная патриотическая идеология. Заканчивается, как правило, румынским паспортом. Может, поэтому у властей до сих пор не очень получается строить независимую и процветающую Молдову, в которой бы хотелось жить, а не искать гражданства соседнего государства...

Иван ДУДОГЛО