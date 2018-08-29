Налоговая реформа: в ГНС разрабатывают подзаконные акты, готовят разъяснения

Хозяйствующие субъекты смогут легализовать капитал – деньги, недвижимость, акции, доли участия до 1 февраля 2019 года при оплате налога в 3%. Если у предприятия были заблокированы счета, их разблокируют, в соответствии с налоговой амнистией.

Пакет законов по налоговой реформе опубликован на прошлой неделе и вступает в силу с 1 октября текущего года. Теперь мяч на поле налоговой службы, на которую ложится нелегкий груз ее реализации, передает logos.press.md.

В ГНС нововведения не комментируют, а принимают к действию – разрабатывают подзаконные акты, готовят разъяснения. В целом, как сообщил ее директор Сергей Пушкуцэ в ходе круглого стола, состоявшегося на днях с участием представителей бизнес-сообщества, предпринятые меры по облегчению налоговой нагрузки выразятся в сокращение поступлений в бюджет в сумме 2,4 млрд леев. Это средства, которые останутся у бизнеса. Учитывая, что плановые проверки по налоговым периодам до 1 января 2018 года проводиться не будут, силы налоговой службы будут всецело направлены на борьбу с теневыми доходами. За исключением проверок, проводимых налоговиками, когда предприятие запрашивает возмещение налогов, или если после 1 июля т.г. оно сдало корректировочный отчет.

Легализация неучтенных доходов ожидается в сфере услуг HoReCa (общепита и гостиничного хозяйства) и такси. По зарплатам таксистов, которые не превышают 10 тыс. леев в месяц, вводится единый подоходный налог в размере 500 леев, при этом взносы в фонды медицинского и социального страхования будут оплачиваться в виде фиксированной суммы, что представляет существенную экономию для транспортных предприятий. Зарплаты водителей выше установленного порога будут облагаться по обычной ставке.

Снижение наполовину НДС на услуги кафе и ресторанов частично должно исправить ситуацию с входящим и исходящим НДС, когда предприятия общепита покупают продукты с 8% НДС, а готовую продукцию продают с 20% -м налогом. Специалисты напоминают, что обсуждавшийся ранее аналогичный проект даже предполагал введение НДС для предприятий общественного питания в размере 8%, чтобы уравнять его и освободить рестораны от доплаты 12%.

«Ставка НДС в 10% для гостиничных услуг нивелирует высокую ставку местного сбора на услуги размещения, - объясняет Вера Бачу, директор аудиторской компании AtaConcult. – Раньше гостиничный сбор в Кишиневе составлял 5% от стоимости проживания, сейчас - 10%, его повысили в этом году. Это серьезное бремя на отрасль. В других странах с постояльцев обычно взимают доллар – два, в зависимости от звездности гостиницы. В городах с развитой туристической инфраструктурой, Риме, например, сбор достигает 5 евро. В среднем номер в обычном кишиневском отеле четыре звезды стоит у нас тысячу леев. Соответственно, в местный бюджет уходит сто леев. Это те же пять евро. Получается, что Кишинев себя позиционирует, как Рим».

Единая ставка подоходного налога

От 12%-ой ставки по подоходному налогу для физических лиц вкупе со снижением социальных взносов на 5% ожидается сокращение выплат зарплат в конвертах. Хотя специалисты не столь оптимистичны. Они считают, что положительные результаты возможны лишь после того, как бизнес удостоверится: нововведение укоренилось и не будет отменено через год-два. И что задекларированные доходы не будут использованы в будущем налоговиками для упреков в занижении доходов. Недоверие остается сдерживающим фактором, поэтому они не сразу начнут отражать реальные доходы.

В Молдове единая ставка по подоходному налогу до сих пор не вводилась, а в определенный период даже применялись три – 7%, 12% и 18%. Новая унифицирует уровень налога для юридических и физических лиц. (Правда, юрлица оплачивают еще 6% на дивиденды). Методология расчета подоходного налога для физлиц с двумя ставками и различными освобождениями до сих пор была сложной. Единая ставка в 12% упростит работу и налоговиков, и бухгалтеров, подчеркивают специалисты. Это даже стало поводом для шутки, что налоговая служба расписывается в неспособности собирать подоходный налог, жертвуя деньгами бюджета.

«Я не очень понимаю смысл этого изменения, до сих пор, по-моему, ставки обеспечивали баланс, - говорит директор аудиторской компании Optim-audit Вячеслав Чобану. – Обладатели высоких зарплат существенно выиграют, а это слабо соотносится с одним из основных принципов налогообложения - справедливостью. Если власти хотели добиться роста официальных выплат, могли просто увеличить личное освобождение. И стимулировать тех работодателей, которые платят зарплату в размере до 6-7 тыс. леев. Я в любом случае воспринимаю эту ставку как промежуточную, потому что те, кто получает больше, и налог должны платить больше. Сейчас выигрывают почти все работники, но нужно анализировать, как это отразится на бюджете».

Освобождения по подоходному налогу также увеличены: персональные, на инвалидов, детей, при этом супружеское осталось на том же уровне, отмечают специалисты. Они подсчитали, что единая ставка мало что изменит для работников со средними доходами. Плюс-минус налог остается на том же уровне. «Если у физлица зарплата до 4 тыс. леев, оно выигрывает от введения единой ставки, так как подоходный налог уменьшается из-за увеличения личного освобождения (с 940 леев до 2 тыс. леев), - объясняет Вера Бачу. - При зарплате от 4 тыс. леев до 4,5 тыс. леев работник, наоборот, немного теряет, и далее от 4,5 тыс. леев и выше с учетом того, что он пользуется только личным освобождением, также выигрывает за счет снижения ставки на 6%».

Эксперт объясняет, что в Молдове часть предпринимателей платит зарплату нетто, часть – брутто. Физические лица, которые получают зарплату нетто, ничего не выигрывают, деньги остаются у предприятий в результате уменьшения ставок, как по подоходному налогу, так и по социальному. Если предприятие платит зарплату брутто, сэкономленные по соцфонду средства (5%) останутся у предприятия, при этом выиграет и физическое лицо, которому поднимут зарплату.

Налогообложение прироста капитала

Существенно сократилось налоговое бремя по сделкам с акциями, земельными участками, другими капитальными активами. Если до сих пор облагались налогом половина (50%) прибыли по таким сделкам, то 1 октября т.г. - только 20%. Сократится подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты по процентным начислениям. Ставка снизится с 15% до 12%. Унифицировано и налогообложение выигрышей от лотерей, азартных игр. Ставка по ним сокращена с 18% и доведена до единой - до 12%. Ставки подоходного налога, который взимался у источника выплаты и которые были выше 12%, также сократились до 12%.

«Однако снижение ставки подоходного налога почему-то не коснулось индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере правосудия (адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и др.), - продолжает Вера Бачу. - Для них налог был установлен на уровне 18%, и они пользовались теми же вычетами, что и физические лица. Получается, что теперь освобождение для них увеличивается, но ставка остается прежней. Законодатели забыли про них или это сделано намеренно – неясно».

В связи с тем, что 2018 год делится на два налоговых периода (до и после 1 октября), ставки подоходного налога и освобождения будут применяться разные. Поэтому возникают вопросы, как их должны оформлять бухгалтера и декларировать налогоплательщики. В ходе круглого стола в ГНС уточнили, что юридические лица сдадут годовые отчеты IALS и информацию работникам по первым девяти месяцам и последующим трем. Физические лица также сдадут две декларации CETпо двум периодам.

Доходы по сделкам с недвижимостью и прочим сделкам, которые не являются заработной платой, а облагаются в качестве прироста капитала, должны будут вноситься в отчет с учетом фактической даты их совершения, когда она оформлена у нотариуса. Отчеты по двум периодам должны будут сдать и сами нотариусы, которые информируют ГНС о сделках. Им необходимо будет указать сумму сделки, чтобы налоговики могли отнести ее в нужный налоговый период. Для индивидуальных предприятий тоже предусмотрены два отчета.

Технически это возможно, но предприятия должны будут подготовить новый софт. По соцфонду проблемы не возникнут. В программу можно ввести дату, с которой будет действовать новая ставка. Для изменения ставки по подоходному налогу и программы по годовым отчетам понадобится вмешательство программиста. Эти обновления потребуют затрат предприятий. Но деньги, которые остаются у них за счет сокращения налоговой нагрузки, с лихвой их покроют, было отмечено в ходе круглого стола.