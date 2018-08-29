Порошенко назвал условие для переговоров с Игорем Додоном

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к диалогу и сотрудничеству с Молдавией, но в то же время ожидает поддержку независимости Украины, включительно с Крымом.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает112.ua. «Кстати, на днях президент Молдавии заявил о том, что он готов к диалогу.

Я со своей стороны тоже хочу заявить, что я всегда поддерживал такую возможность», — сказал Порошенко.

Он отметил, что сейчас у Украины и Молдавии плодотворные отношения на межправительственном уровне. «Об этом очень хорошо известно молдавскому главе государства, как и об ожиданиях официального Киева абсолютно четкой поддержки территориальной целостности, независимости нашего государства, включительно с Крымом.

Ждем соответствующей твердой позиции от наших соседей», — отметил глава украинского государства. Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов к «диалогу, любым контактам» с Украиной. Вместе с тем, он отметил, что в конце октября намерен посетить Москву с официальным визитом.