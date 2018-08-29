Молдавские традиции и обычаи

Традиции и обычаи жителей молдавской земли, уходящие своими корнями глубоко в прошлое, свято хранятся и передаются из поколения в поколение. Гостеприимство является отличительной чертой молдавского народа. Гостей принято встречать хлебом - солью и стаканом доброго вина.

Каждое селение Молдовы чтит определённого святого, который является их покровителем, и в связи с этим отмечают Храм села/города. В этот день во всех домах наводится чистота и накрываются столы.

Хозяйки готовят вкусные блюда: сэрмэлуце молдовенешть (голубцы), кырнацеи, мититеи, вертуты, плацинды, мамалыгу, брынзу и многие другие.

Хозяин достаёт из погреба - крамы свои лучшие вина и угощает родных и знакомых.

В национальной игре трынте определяется сильнейший, который получает главный приз - барана. Объединяет всех хора - коллективный танец.

Столичный Кишинёв празднует свой день рождения на Покров Божией Матери – 14 октября. С утра во всех храмах проходят богослужения, а затем на улицах города устраивают празднества.



В эти же дни – второе воскресенье октября – в Молдавии официально узаконена национальная традиция отмечать День вина.

Угостить своим молодым вином на центральную площадь съезжаются виноделы со всей страны и на конкурсе определяется лучший.

Поучаствовать в этом празднике съезжаются гости со многих стран мира.

Осень в Молдове богата не только на урожай, но и на свадьбы. Многие молодожёны предпочитают создавать семьи именно в это время года.

Обычаи молдавской свадьбы направлены на создание крепкой семьи, с этой целью молодожёны выбирают посажёных родителей – нанаша и нанашку, для которых они становятся финами. В дальнейшем нанаши - наставники молодой семьи, а те в свою очередь должны прислушиваться к их советам, навещать, поздравлять с праздниками.

Ритуал дарения подарков молодожёнам, согласно народной традиции, называется – Маса Маре (Большой Стол). Каждый гость с поздравлениями и пожеланиями объявляет во всеуслышание о своём подарке. Пример подают посажёные родители и, как правило, дарят самый значимый подарок.

С рождением ребёнка – Молдавия, в основном, православная страна – его крестят, выбрав крёстных родителей и отмечают кумэтрию (крестины). Все кумовья, а их может быть до 50 человек, получают от родителей калачи и в свою очередь дарят малышу подарки.

Издавна всех молдаван объединяет праздник Мэрцишора, который отмечают с приходом весны – 1 марта. Все от мала до велика дарят друг другу красно-белые украшения ручной работы в виде двух сплетённых нитей с цветочками на конце.

Мэрцишор носят в течении месяца, прикрепив к одежде, на левой стороне груди. В конце месяца его снимают, загадывают желание и вешают на дерево.

В общенациональные праздники, отмечаемые во многих странах мира, молдавский народ добавил свой колорит. Так в первый день Нового года в домах принято разбрасывать зерно, как символ будущего богатого урожая; на Рождество дети ходят по домам, поют колядки, с пожеланиями мира и благополучия, а в ответ получают сладости.

Всех родственников объединяет Поминальный день, который отмечают через неделю после Пасхи. Семьи собираются в родительском доме, навещают могилы родных и близких и поминают усопших, чтя память о них.