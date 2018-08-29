Алексей Фролков: единственное требование Платформы «ДА» во время протестов поменять директора НАРЭ

Алексей Фролков — лидерам Платформы «ДА»: Судя по вашим действиям, ваше место — заниматься уборкой сортиров! Он отметил, что за все эти три года протестов лидеры Платформы «ДА» кричат только «Жос!», но нет ни одного примера, что они сделали для наших граждан.

Член инициативной группы «Хочу жить в Молдавии» Алексей Фролков решил высказаться по поводу протестов, прошедших на Площади великогонационального собрания 26 августа. Чтобы не быть голословным, сначала он показал видео с протестов, где видно, как сторонники Андрея Нэстасе снимают баннер с машины инициативной группы, требующей снижения цен на топливо. Василий Нэстасе, стоящий непосредственно возле этой машины, говорит, что он ничего не видел.

- Я хочу задать вопрос представителям Платформы «ДА» и особенно Александру Слусарю, потому что он позиционирует себя, как великого знатока сельского хозяйства, а поэтому должен понимать, что энергетическая составляющая в сельскохозяйственном производстве — одна из основных. Я понимаю ,что вам хочется добраться до кормушки, и у вас пелена перед глазами, когда видите те долгожданные кресла, но у меня такой вопрос: как при таких ценах на дизельное топливо наш производитель может сделать нашу продукцию конкурентоспособной?

Алексей Фролков подчеркнул, что все, что он слышал от Платформы «ДА» во время протестов, это то, что они требовали поменять директора НАРЭ Тудора Копача.

- Поменяете вы Копача на своего и что изменится от этого? Перепишете законы математики? Цена на топливо станет другой? Судя по тому, что вы предлагаете, я понимаю что для вас дважды два это пять. Кого бы вы не поставили в НАРЭ, он считает, исходя из предоставленных ему данных, то есть закупочной цены, затрат на перевозку, НДС и акцизов. Дорогие господа из Платформы «ДА»! Судя по вашим действиям и поведению, ваше место это трамвайные пути подметать и заниматься уборкой сортиров, потому что не дай Боже таким как вы попасть к власти!

Он отметил, что за все эти три года протестов лидеры Платформы «ДА» кричат только «Жос!», но нет ни одного примера, что они сделали для наших граждан.

- Вы только кричите поменять плохого Плахотнюка на хорошего Слусаря. Обращаюсь к гражданам. Ребята, давайте научимся бороться за свои права: за высокие пенсии, приемлемые цены на лекарства, за наши личные интересы, а менять одних на других - так мы будем топтаться на месте до бесконечности, - сказал Алексей Фролков.