Виновник ДТП на улице Петрикань не мог вымолвить ни слова перед камерами

Водитель, протаранивший сегодня несколько автомобилей на столичной улице Петрикань, оказался не в состоянии отвечать на вопросы журналистов. О деталях произошедшего рассказали другие участники и очевидцы ДТП.

"Я стоял на светофоре. Он на скорости врезался в заднюю часть моего автомобиля, а затем влетел в "Toyota Prius". После удара ее отбросило в столб", - рассказал водитель BMW, который отделался легким испугом, пишет protv.md.

Людям, находившимся в салоне "Toyota Prius", повезло меньше. В результате удара пострадали водитель и двое пассажиров. Речь идет о двух женщинах 23 и 58 лет и одном ребенке. С различными травмами их доставили в больницу.

Очевидцы, которые в момент аварии находились поблизости, услышали сильный грохот и скрежет металла: "Я не видел столкновения, однако услышал шум, а потом пошел посмотреть, что случилось". "Думаю, что виноват тот мужчина, который находился пьяным за рулем".

Личность нарушителя уже установлена. Им оказался 28-летний житель столицы. Молодой человек превысил допустимую норму в пять раз. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,83 мг/л.

Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.