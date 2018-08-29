29 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Виновник ДТП на улице Петрикань не мог вымолвить ни слова перед камерами
29.08.2018

Водитель, протаранивший сегодня несколько автомобилей на столичной улице Петрикань, оказался не в состоянии отвечать на вопросы журналистов. О деталях произошедшего рассказали другие участники и очевидцы ДТП.

"Я стоял на светофоре. Он на скорости врезался в заднюю часть моего автомобиля, а затем влетел в "Toyota Prius". После удара ее отбросило в столб", - рассказал водитель BMW, который отделался легким испугом, пишет protv.md.

Людям, находившимся в салоне "Toyota Prius", повезло меньше. В результате удара пострадали водитель и двое пассажиров. Речь идет о двух женщинах 23 и 58 лет и одном ребенке. С различными травмами их доставили в больницу.

Очевидцы, которые в момент аварии находились поблизости, услышали сильный грохот и скрежет металла: "Я не видел столкновения, однако услышал шум, а потом пошел посмотреть, что случилось". "Думаю, что виноват тот мужчина, который находился пьяным за рулем".

Личность нарушителя уже установлена. Им оказался 28-летний житель столицы. Молодой человек превысил допустимую норму в пять раз. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,83 мг/л.

Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.


 
Количество просмотров:
109
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.