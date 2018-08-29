Додон: перед выборами протестное движение в Молдове будет только нарастать

Протестное движение в Молдове в ближайшее время будет только нарастать; эти действия напрямую связаны с приближением парламентских выборов в стране. Такое мнение высказал в интервью российскому изданию "Известия" президент Молдовы Игорь Додон.

"С приближением парламентских выборов все партии — и левые, и правые — будут наращивать протестное движение. То, что происходит на сегодняшнем этапе, — это борьба проевропейской оппозиции против проевропейской партии власти. Другими словами, правые партии борются между собой за правый электорат и пытаются показать, кто из них более привлекателен для этой группы избирателей", — сказал Игорь Додон.

Президент отметил, что партии левого толка не участвуют в этих протестах.

"Левые партии — такие как Партия социалистов — приняли решение в это не вмешиваться. И это правильное решение. Пусть правые между собой борются. Тем более лидеры прошедших протестных митингов — это бывшие партнеры, которые еще недавно были в правительстве вместе с партией власти", — подчеркнул Додон.

В минувшие воскресенье и понедельник в Кишиневе прошла акция протеста, которую организовала правая непарламентская оппозиция — партия "Платформа "Достоинство и Правда" (DA) Андрея Нэстасе и "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду.

Протестующие требовали отставки главы правительства Павла Филипа, признания выборов мэра Кишинева, аннулирования закона о налоговой амнистии.

Выборы в парламент пройдут в Молдове 24 февраля. Ранее в интервью Sputnik президент страны Игорь Додон рассказал, кто, по его мнению, попадет в парламент, и как будут разворачиваться дальнейшие события на политической арене.