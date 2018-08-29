Роберт Западинский: "Без прошлого нет будущего!"

— В Кишиневе я живу с 24 августа 1944 года, со дня освобождения города от фашистских захватчиков. А до этого я жил в Сороках, первом освобожденном городе, тогда — столице Молдавии, и куда меня в девятимесячном возрасте привезли родители.

— Сегодня Молдова переживает не лучшие времена. Есть выход из сложившейся ситуации?

— Не так давно я возвратился из Испании, ездил по еврейским местам этой страны. Наш сопровождающий гид сказал тогда любопытную фразу: "Когда евреев вывозили из Испании, наша страна погрузилась в ночь на 700 лет". Сегодня Молдова погружается в ночь.

На День Независимости впервые площадь Великого Национального собрания (ранее — площадь Победы) отдана людям, которые протестуют против действующего режима. Сегодня Молдову надо спасать.

— Разве допустимо вмешиваться в политические дела другого государства?

— У наших государств много общего. Выходец из Бессарабии Меир Дизенгоф был основателем Тель-Авива. Мы знаем, сколько замечательных писателей, музыкантов, художников из Молдовы стали известными за рубежом. Например, писатель Ефрем Баух при жизни стал классиком. Во всем мире издаются его книги. Но разве хоть одна книга была издана в Молдове после его отъезда?! Я бьюсь много лет, чтобы провести фестиваль джаза и романса имени Шико Аранова, чьи песни поют во всем мире.

— Скорее всего, сказывается отсутствие финансов…

— Сказывается отсутствие желания! Если прежде жители Молдовы говорили, что готовы нести чемоданы евреев, чтобы они скорее покинули страну, то теперь сами со своими чемоданами в массовом порядке покидают страну. За последние полгода 240 тысяч молдаван покинули Молдову.

Румыния дает молдавской молодежи 7000 мест в своих ВУЗах, 2000 мест дает Евросоюз, 1000 мест — США. Как вы думаете, за годы учебы меняется мышление молодого человека? Ещё как меняется — они не хотят возвращаться на родину. А если и возвращаются, то не находят применения полученным знаниям. Вместо закрывшихся славных заводов и фабрик — многочисленные торговые центры.

— Вы стояли у истоков налаживания взаимоотношений между Молдовой и Израилем. Все ли задумки осуществились?

— Да, я когда-то возглавлял внешне-экономическую Ассоциацию "Молдова-Израиль". Сразу после провозглашения Независимости Молдовы приехал в Израиль. Было много интересных проектов, но ни один из них не воплотился в жизнь, хотя в то время у Молдовы была мощная экономическая база, было о чем говорить и думать. Коррупция, которая сегодня пронизывает все общество, не дает возможности израильским бизнесменам что-то нормально осуществлять на молдавской земле.

Отсюда — несовершенная структура связи, огромные цены на билеты прямых авиарейсов Кишинёв - Тель -Авив! Например, на нужные мне даты не было билетов на Израиль, пришлось лететь из румынского города Яссы. Но это — огромная морока: сначала нужно добраться в Яссы, пройти две таможни — молдавскую и румынскую, причем рейсы составлены так, что сутки теряются в дороге. Однако есть выгода в денежном отношении: билеты на авиарейс из Румынии стоят в два раза дешевле.

— После таких откровений может пропасть желание приезжать в Молдову…

— Я полагаю, что выходцы из Молдовы должны посещать свои истоки, хотя бы для того, чтобы показать детям и внукам, где прошло их детство. Надо посещать кладбища, где покоятся их родные. Нельзя отказываться от прошлого — без прошлого нет будущего.

Интервью вела

Галина Маламант