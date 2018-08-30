Мунсоветник Одинцов предъявил доказательства незаконности сноса Дворца профсоюзов в Кишиневе

Разрешение на снос Дворца профсоюзов на Рышкановке для строительства торгового центра было выдано незаконно.

Об этом сообщил мунсоветник от ПСРМ Александр Одинцов. Нацкомиссия по памятникам, возведённым в общественных местах, так и не дала положительного решения на снос здания бывшего профсоюзного центра.

– Депутатом Владимиром Односталко была подана жалоба в Генеральную прокуратуру РМ ещё в мае этого года. Результат – письмо прокуратуры, что материалы направлены в НАЦ. От НАЦ пока нет какой либо информации. 24 августа я направил запрос в Министерства образования, культуры и исследований с требованием ответить, что же сделало оно для защиты памятника? Сегодня мы направляем запрос за подписью депутата, представителя Общественной палаты Сергея Мишина и моей персоны. С такой работой чиновников, вернее её отсутствием, мы лишимся всего национального достояния Республики Молдова, - рассказал Александр Олинцов.

По его словам, чиновники примэрии и министерства образования прямо нарушили закон, подписав документы для начала сноса. Ситуация вокруг Дворца профсоюзов, по его словам, стала только одним из примеров варварского отношения к объектам культурного наследия в столице.

Александр Одинцов сообщил, что социалисты готовят проект решения, которое определит статус памятников и их защитный периметр. Это позволит сделать выдачу разрешения на снос таких объектов невозможным.

До этого был начат демонтаж уникального мозаичного панно, расположенного на одной из стен разрушенного Дворца культуры профсоюзов на Рышкановке. Мозаика на здании ДК профсоюзов включена в реестр памятников Молдовы и официально охраняется государством.