Сообщение о том, что американский агрохимический гигант «Monsanto» выплатит по иску о причинении непоправимого вреда здоровью гербицидом «Раундап» 290 миллионов долларов пострадавшему садовнику Диуэну Джонсону, не вызвало в Молдове никакой реакции.

И это понятно. В Молдове не сформировано здоровое общественное мнение и неприятие использования химии в сельском хозяйстве. Увы, голоса экспертов, которые объясняли бы населению последствия для людей и природы применения гербицидов, пестицидов и прочих химических средств, едва слышны. Не существует необходимых оборудования, технологий и специалистов для получения полной картины циркуляции опасных соединений во всей биосфере и продуктах питания, и их влиянии на здоровье человека и животных. Как следствие у производителей и населения сложилось легкомысленное и безответственное (а по сути преступное) отношение к использованию химии в агросекторе. Фактически молдавский народ ставит на себе опасный эксперимент.

Гербициды, пестициды и нитраты используются повсеместно

Жители сельской местности, например, хорошо знают, что гербициды, пестициды и нитраты используют не только так называемые «лидеры», но и фермеры, которые имеют несколько крупных участков, а также и крестьяне на своих подворьях.

Зачем заниматься прополкой, если можно ударить по сорнякам «Раундапом»? Чтобы «заработать немного на жизнь», почему бы не подкормить растения в теплицах нитратами? А для придания товарного вида почему бы не обработать плоды «порошком зрелости»?

То, что химия используется в Молдове повсеместно, знает на селе каждый. Потому что люди работают у «лидеров», где, например, яблоки опрыскивают до 30 раз за сезон, а потом еще и «красят» (вспомним расследование молдавского журналиста Владимира Тхорика). И еще столько же обработок происходит за время хранения на складе.

Травятся сельчане и горожане огурчиками, капусткой, помидорками, яблоками. Арбузы достигают невиданных ранее размеров. 50 -70 сантиметров в диаметре - уже норма. Как и то, что «сладкими и зрелыми» арбузы теперь делаются намного раньше. Правда, иногда бахчевые взрываются или пузырятся, когда их разрезают. А жесткие молдавские помидорки уже, как импортные, нелегко разделить ножом, без терки не обойтись. Теперь отравления случаются даже от употребления в пищу петрушки. И случаи это не единичные, рассказывают семейные врачи.

Яд на вашем столе

Чем же конкретно опасен «Раундап» и его родственники, которые широко используются у нас в стране?

Прежде всего, тем, что это яд. При случайном попадании на кожу человека он может вызвать хроническую экзему, длящуюся несколько месяцев. При попадании в глаза происходят опухание и раздражение глаза и века, наблюдается усиленное сердцебиение, повышается кровяное давление. При периодической работе с «Раундапом» у вас могут возникнуть желудочно-кишечные, эндокринные заболевания, цирроз, рак и т.д..

Но что намного более важно - данный пестицид накапливается в почве, грунтовых водах, растениях. Как сейчас стало известно, его можно обнаружить в молоке, мясе животных и продуктах их переработки. Поскольку с «Раундап» всасывается растениями, он обнаруживается в клубнике, чернике и малине, салате, моркови, ячмене и рыбе.

ВОЗ приводит следующую информацию: после обработки пшеницы глифосатом в ней обнаруживаются значительные остаточные количества ядохимиката. В муке и выпечке отравляющее вещество сохраняется в тех же объемах. Если поле подверглось обработке «Раундапом», на следующий год его найдут в салате, моркови и ячмене, посаженных здесь.

Важно, что «Раундап» используется в паре с ГМО-растениями – пшеницей, кукурузой, соей и т.д.. Наши соседи - Румыния и Украина - разрешают выращивание ГМО-продукции. Импортированные и расфасованные в Молдове крупы и мука из этих стран попадают к нам на стол.

Пугающий список

В США существует перечень продуктов, в которых обнаружены остатки «Раундапа». Жители Молдовы вполне могут на него ориентироваться, чтобы понимать, откуда к ним приходит беда. Нужно также иметь в виду, что пестициды обнаруживаются даже в продуктах, маркированных производителями как «био».

1. Изделия из пшеницы, в том числе цельной. Хлеб, сдоба, сухари, крекеры, печенье и т.д..

2. Кукурузные хлопья.

3. Овсяные хлопья, гранола, мюсли (также и те, что без глютена).

4. Соя, горох, фасоль.

5. Чечевица.

6. Сладкая кукуруза.

7. Льняное семя.

Где еще обнаруживаются следы «Раундапа»?

1. Зерно кукурузы.

2. Сорго.

3. Ячменная и пшеничная солома, сено.

4. Кормовые продукты из сои для животных и птиц.

5. Сахарная свекла.

6. Средства женской гигиены.

7. Грудное молоко человека.

8. Мед.

9. Некоторые вакцины.

10. Хлопковое семя и одежда из хлопка.

11. Дождевая вода.

12. Грунтовые воды.

13. Образцы человеческой мочи.

Пчелам в Молдове везет больше, чем людям

Если вспомнить, что в перечне находятся также рыба, мясомолочная продукция, то он может ужаснуть. Но разве испугались власти и жители Молдовы, когда в с. Куизэука Резинского района школьники дважды отравились инсектицидом БИ-58 и 50 человек попало в реанимацию?

А между тем БИ-58 – родственник пресловутого «Новичка», которым якобы отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Мы помним, что молдавские власти, несмотря на то что не было никаких доказательств участия в покушении Москвы (как нет их и сейчас), выслали в общем геополитическом угаре из страны российских дипломатов. Но не было предпринято никаких мер после реального массового отравления наших школьников. А ведь у инцидента, несомненно, будут и последствия. Для здоровья детей. При этом БИ-58 как был в свободном доступе, так и остается.

Недавно власти страны запретили три опасных для пчел инсектицида - клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам. Их использование разрешено до 19 декабря 2019 года. Что делать? Пчелам в Молдове везет больше чем людям!

Сергей ТКАЧ