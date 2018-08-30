Кристина Балан отчиталась перед Вашингтоном за разгон оппозиции на ПВНС

Вице-председатель ДПМ Кристина Балан, назначенная послом в США, представила Вашингтону официальную позицию молдавских властей по факту разгона протестующих в День независимости.

Дипломат направила в адрес высокопоставленных американских чиновников письмо с официальной версией молдавского правительства обстоятельств «очистки» площади перед памятником Штефану чел Маре. Примечательно, что копию письма она отправила главе Департамента внешних связей Демократической партии Ларе Морару.

Балэн пишет, для насильственной эвакуации манифестантов были следующие основания: участники организованного оппозиционными партиями протеста проявили агрессию в отношении сторонников Партии ШОР, «в том числе и в отношении двоих членов Европарламента». Полиция таким образом была вынуждена вмешаться для предотвращения конфликта между двумя группировками политических активистов. Затем полицейским пришлось вытеснить демонстрантов с ПВНС, после того они отказались покинуть площадь добровольно и допустить официальных лиц для возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре в День независимости страны.

Дипломат отмечает, что организаторы акции протеста позиционировали манифестацию на ПВНС как митинг представителей диаспоры, но по факту на площади собрались активисты ПДС, ППДП и ЛДПМ. За ЛДПМ стоит отбывающий срок осужденный за коррупцию и причастность к так называемой краже миллиарда, уточняет Балан. Посол отметила, что протесты стали частью предвыборной кампании оппозиционных партий.

С такой оценкой событий не согласна Партия «Платформа Достоинство и правда» (ППДП), которая после силовой эвакуации демонстрантов готовит жалобу на сотрудников правоохранительных органов.

- Наша команда юристов в настоящее время подготавливает жалобу, которая станет основой для возбуждения уголовного дела в связи с злоупотреблениями. Некоторые материалы дела представят судьям Европейского суда по правам человека, а целиком будут составлять обвинительный акт против палачей мафиозного режима, - заявил Андрей Нэстасе.

27 августа около 6 часов полицейские окружили памятник Штефану чел Маре, где расположились протестующие, оставшиеся на ночь, и силой вывели оттуда демонстрантов. Особо упорных сторонников Андрея Нэстасе и Майи Санду правоохранителям пришлось выносить на руках.

Днем того же дня активисты оппозиции были оттеснены полицией за периметр площади. Собравшиеся там оппозиционеры, не имя возможности занять место у памятника, принялись выкрикивать политические лозунги. Но сорвать церемонию возложению цветов в памятнику Штефану чел Маре, которой принял участие президент Игорь Додон, им не удалось.

Посла США в Молдове Джеймса Петтита во время возложения цветов к памятнику Штефана сел Маре попросили прокомментировать действия полиции, эвакуировавших сторонников Андрея Нэстасе и Майи Санду с ПВНС. Петит сообщил, что такое обращение с оппозиционерами ни в коем образом не противоречит «демократическому процессу».