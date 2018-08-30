В преддверии переговоров с Козаком глава Приднестровья встретился с росийскими адвокатами

В Приднестровье возлагают большие ожидания на первую встречу местного руководства со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

Во время визита в Тирасполь президента Федеральной палаты адвокатов России Алексея Галоганова и почетного адвоката РФ Леонида Манакова, президент Вадим Красносельский отметил, что надеется решить многие важные вопросы по итогам встречи с Козаком. В первую очередь приднестровского политика волновали вопросы экономического сотрудничества.

- Не все пока удалось реализовать. Но думаю, что многое еще впереди. Диалог с Дмитрием Козаком, профессиональным и объективным политиком, расставит точки над i по многим вопросам, - заявил Вадим Красносельский.

Он отметил, что «свою эффективность доказало российско-приднестровское сотрудничество в сфере миротворчества, и сегодня ни у кого не остается сомнений в том, что российский миротворец стал символом и гарантией мира на обоих берегах Днестра», передает sputnik.md.