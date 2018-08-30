Визит президента Комиссии США по сохранению американского наследия за границей Полa Пакер в Молдову

Председатель Еврейской Общины Республики Молдова Александр Билинкис встретился с президентом Комиссии США по сохранению американского наследия за границей Полом Пакер, который посетил Молдову с официальным визитом в период с 20 по 23 августа.

В рамках встречи лидеров обсуждался ход реализации двустороннего соглашения между Комиссией США и правительством Республики Молдова, подписанного на официальном уровне в 2001 году в Вашингтоне, а также планы действий по дальнейшей реализации целей соглашения.

Председатель Еврейской Общины подчеркнул важность укрепления сотрудничества между Комиссией и Министерством Образования, Культуры и Исследований, которое является ответственным ведомством, указанным в двухстороннем Соглашении. В то же время особое внимание было уделено необходимости обновить и расширить исследование памятников еврейского наследия в Молдове, проведенное Комиссией США в 2010 году, путем рассмотрения возможности включения объектов с обоих берегов реки Днестр.

Была представлена инициатива начать комплексную программу реституции, которая бы включала создание совместной рабочей группы на уровне правительства, всестороннюю оценку нынешнего статуса еврейских общинных объектов, изучение опыта других стран, разработку правовых предложений и другие необходимые шаги.

Пол Пакер с обеспокоенностью отметил нынешнее состояние еврейских кладбищ в Молдове и важность действий, направленных на их защиту и сохранение. Он посетил еврейские кладбища в Кишиневе и Калараше, Мемориал жертвам фашизма в Кишиневе, руины бывшей синагоги и иешивы Цирельсона и ознакомился с проектом ее реконструкции, а также создания музея еврейского наследия в библиотеке имени И. Мангера.

Комиссия по сохранению наследия Америки за рубежом была основана в 1985 году Конгрессом и Президентом США Рональдом Рейганом в знак признания того, что Соединенные Штаты как нация иммигрантов имеют свои ценности, уходящие корнями в земли, удаленные по времени и расстоянию. «Как люди мы считаем, что основа нашего общества усиливается видимыми напоминаниями о прошлом предков. Это прошлое охватывает историю, культуру, политику, социологию и религию наших предков». Ответственность Комиссии заключается в поощрении сохранения и защиты объектов и артефактов, связанных с наследием американцев, выходцев из 22 стран, входящих в состав Восточной и Центральной Европы и бывшего Советского Союза.

Комиссия США по сохранению наследия Америки за рубежом является независимым органом правительства Соединенных Штатов Америки.

Молдова является 13-й страной, подписавшей соглашение о сотрудничестве с Комиссией. Другие государства, сделавшие это: Босния, Болгария, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения и Украина