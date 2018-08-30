Почему церковь не советует молдавским родителям называть своих детей Дональдами, Уолтерами и прочими Золушками

«Комсомолка» узнала, в каких семьях почти не случается разводов и что для этого нужно делать.

Отец Василий, настоятель Иоанно-Богословского храма в Пересечино, рассказал «Комсомолке» о простых истинах, которые граждане часто забывают и в результате, страдают, хотя могли бы и избежать этого.

Одна из бед, которая, к сожалению, посещает почти каждую вторую семью страны, это разводы. Кстати, специалист по разводам загса мун. Кишинева Алина Чебану как-то рассказала «Комсомольской правде» в Молдове, что 99% всех заявленных причин разводов — несовместимость характеров.

- Но у нас очень часто разводятся, потому что женщины уезжают за границу насовсем. Инициатором разводов, кстати, чаще всего выступают женщины, - отметила специалист.

В то же время, отец Василий отметил, что чаще всего в Молдове разводятся по двум причинам: моральное состояние и материальная ситуация. А вот ситуации «не сошлись характерами» или «разные интеллекты» намного более редкие. Отец Василий подчеркнул, что «не сошлись характерами» - определение символическое и не имеет серьезной почвы. В свою очередь, экономическая ситуация в стране разрушает многие браки.

- Мне по долгу службы приходится выезжать за границу. В Европе многие наши живут в так называемых общежитиях. Мне приходилось там бывать. Вы знаете, из нашей страны ведь чаще всего уезжают по одиночке — он или она. Не надо забывать, что у человека, кроме души, есть и биологическая сторона. Я обратил внимание на то, что в этих общежитиях все - «холостые» и «незамужние», хотя дома их ждут супруги. Там совершается смертный грех, нарушение клятвы во время венчания. А ведь они уехали из Молдовы из-за очень тяжелой экономической ситуации, чтобы прокормить свои семьи. Хорошо, если у него или у нее — хорошие намерения, однако многие создают там вторую семью, бросают первую... И это большая беда для Молдовы, - подчеркнул отец Василий.

Говоря о разводах, отец Василий утверждает, что в той семье, где есть вера, разводы редкие и почти не бывают.

- Там, где молодые люди ходят в церковь или хотя бы их родители являются верующими и влияют на своих детей, все хорошо, - подчеркнул он.

Стоит ли мучиться, чтобы не допустить развода

Отвечая на вопрос, стоит ли мучиться, чтобы не допустить развода, отец Василий сказал, что с церковной точки зрения, если нет особой надобности, не надо разводиться, а надо терпеть друг друга такими, как есть до конца жизни. Говоря про развенчивание, которое, кстати, широко распространено в Молдове, отец Василий сказал, что развенчаться можно только после смерти одного из супругов. А развенчаться просто так — нарушение всех законов и правил моральной жизни. Правда, есть исключение из правил. Если супруг или супруга изменила и в этом признается, то по обоюдному согласию он или она имеет право на второй брак из-за неверности супруга. Это допускается церковью.

- Для церкви главное, чтобы молодые, которые приняли таинство венчания, соблюдали данную тогда клятву. Во время венчания пара дает клятву, что будет вместе до конца своей жизни. Те, кто нарушает ее, совершают смертный грех, - подчеркнул отец Василий.

Называя детей, смотрите в церковный календарь

Настоятель Иоанно-Богословского храма в Пересечино затронул еще один вопрос, которому зачастую не придают значения молдавские семьи. Речь идет об именах. В последнее время каких только имен не услышишь! Есть в Молдове и Золушка, и Юна-Туна, и Таяна и прочие. При этом, многие когда-то необычные имена стали уже очень даже обычными. Например, это Ребека, Карима, Рафаэль, Стэнли и другие.

Отец Василий, настоятель Иоанно-Богословского храма в Пересечино, советует при выборе имени все же обращаться к церковному календарю.

Если соблюдать церковные правила, когда родился ребенок, прежде всего, надо смотреть в церковный календарь, в какой день он родился. Если родителю соответствующее имя нравится, пусть так и назовет, а если что-то не так, не нравится, пусть выбирает любое православное имя, которое находится в церковном календаре. Желательно, конечно, чтобы это имя находилось в церковном календаре. А если родители будут смотреть налево-направо, Ватикан, Европа, Америка, то может назвать так, что когда ребенок вырастит, спросит: «А кто мой святой?».

По его словам, иногда к нему приходят родители, чтобы попросить помощи в выборе имени для ребенка.

- Тогда я открываю церковный календарь, смотрим в какой день родился и выбираем имена, которые есть в церковном календаре. А если родители начинают капризничать, я говорю: «Пожалуйста, в конце церковного календаря есть все церковные имена. Выбирайте».

Маленькую иконку своего святого можно носить в кармане. А дома ставят большую икону, перед которой молятся. В первую очередь, надо молиться Богу и Божьей Матери, и, когда молимся, нужно упоминать святого или святую, имя которого мы носим.

Отец Василий также рассказал, что чуть ли не половина населения нашей страны носит имена Иван и Мария.

- Скажу про имя Мария. Во-первых, не надо забывать, что Божья Матерь носила имя Мария, а после вознесения на небо очень много христиане взяли ее имя и самое известное имя Марии это Мария Египетская, которая празднуется в четвертую неделю Великого Поста. А вообще Мария в переводе с гречесkого означает «красота», переводится как «госпожа», - сказал Отец Василий.

ЛИДИЯ ТКАЧ