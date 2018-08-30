В Молдове орудует банда «благородных воров»

Хозяевам квартир, которые живут не слишком богато, они даже оставляют трогательные послания.

Похоже, криминальный мир в нашей стране стал человечнее пропорционально тому, как беднее население. Недавно в соцсетях наткнулся на историю такого содержания. Семья из Кишинева вернулась в квартиру после недельного пребывания на даче (6 соток и железный вагончик): все было перевёрнуто вверх дном (видимо, искали «заначку» и драгоценности), а на столе рядом с конфетницей (там были «дежурные» 20 леев) записка: «Простите, это не ваша вина, что вы так бедно живете»…

Можно было бы этот случай воспринять как единичный, если бы не аналогичный инцидент в Бендерах, который произошел на днях.

- Встретилась сейчас со знакомой, у которой в квартире побывали «интеллигентные воры». Забрались через решетку, раздвинули ее каким-то приспособлением. Выдавили стекло из стеклопакета. Искали везде, даже из потолка в ванной выкрутили лампочки. Разложили медали (приднестровские), но у них принцип: местное - не воруй, потому что 50 рублей не взяли тоже.

Все перетрусили, разбросали. Внутри в дверях был ключ, им же квартиру и закрыли, прихватив ключ с собой. Ничего не взяли, кроме ключа. Ни золота, ни денег, разумеется, в квартире не было. Но, как я поняла, орудует банда. И такая тишина об этом...- рассказала на своей страничке в Фэйсбуке Наталья Бокоева.

Связаны ли эти два случая? Пока молдавская полиция и приднестровская милиция хранят по этому поводу молчание…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ