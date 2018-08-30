Одна из самых влиятельных в прошлом партий решила возобновить свою деятельность

Социалистическая партия Молдовы (СПМ) объявляет о том, что будет участвовать в следующих парламентских выборах.

Об этом сопредседатель партии Владимир Дорошко заявил корреспонденту www.curentul.md. Он допускает, что партия может участвовать в выборах самостоятельно.

«На съезде было принято решение об участии в выборах. Пока мы не вступали в переговоры с другими партиями, но мы открыты для сотрудничества с партиями, которые разделяют те же ценности. Это ПСРМ и «Наша Партия». Но, в то же время, мы готовы участвовать и самостоятельно. Окончательное решение будет приниматься в сентябре, когда все вернутся из отпусков», – заявил Владимир Дорошко.

Кроме того, лидер СПМ говорит, что в ближайшее время партия приступит к составлению списка кандидатов. «Даже если не будут найдены кандидаты по всей стране, в нескольких округах они точно найдутся», – отметил он.

Социалистическая партия Молдовы (СПМ) была создана 14 марта 1992 года и объединила нескольких бывших членов Коммунистической партии, деятельность которой была запрещена в августе 1991 года. В начале 1996 года, от Социалистической партии Молдовы откололись две группы: одна, во главе с Эдуардом Смирновым, Вероникой Абрамчук и Валентином Крыловым, которые в июне 1997 года заложили основу Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), и вторая – во главе с Аурелом Чепоем, который основал «Социалистическое действие», партию, что поддержала на выборах президента Петра Лучинского.

Дима Гаркалюк