Проклинавшим русскую речь на митинге оказался пенсионер, ведущий соцсети на русском языке

Установлена личность мужчины, который требовал у русскоязычных активистов не говорить «по-свински» во время митинга в Кишиневе 26 августа.

Грубо выражавшимся участником акции оказался житель поселка Кодру по имени Тудор Дрецкарь. Выяснилось, что мужчине 59 лет, он получает пенсию от Российской Федерации, так как в декабре 2015 года обзавелся гражданством России по программе переселения. В 1985 году Дрецкарь закончил среднюю школу МВД СССР в Кишиневе, затем работал в правоохранительных органах.

Несмотря на столь тесные связи с Россией, русскую речь Тудор Дрецкарь считает «свинской». Однако это не мешает ему вести страничку в российской социальной сети «Одноклассники», причем вести ее на русском языке. В соцсетях Дрецкарь именует себя преданным приспешником Андрея Настасе, Анатола Дурбалэ и Константина Кеяну.

Инцидент с оскорблением русскоговорящих произошел на площади Великого Национального Согласия во время акции протеста. Группа мужчин подошла к говорящим по-русски с требованием прекратить. Один из агрессивных граждан заявил, что разговаривать надо на государственном языке Молдовы, а не «по-свински». При этом один из мужчин выбил камеру из рук фотографа.