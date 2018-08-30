Оппозиция анонсировала новый протестный митинг в Кишиневе

Национальное движение сопротивления "ACUM" проведет в сентябре новый протест, который, вероятнее всего, состоится в день первого заседания осенней сессии парламента.

В ходе манифестации участники акции призовут власти выполнить требования, единогласно принятые по итогам протеста от 26 августа, пишет tv8.md.

В резолюцию включены следующие требования:

1. Отставка правительства Павла Филипа.

2. Организация справедливых и честных выборов по пропорциональной системе голосования.

3. Утверждение результатов выборов примара Кишинева от 3 июня 2018 года.

4. Немедленное аннулирование закона об амнистии капитала и закона о возврате гражданами украденных миллиардов.

5. Прекращение политического преследования оппозиции и запугивания граждан на основе политических убеждений.

6. Завершение уголовного расследования банковского мошенничества и привлечение к ответственности всех вовлеченных в кражу должностных лиц.

При этом оппозиция просит европейские учреждения начать уголовное преследование лиц с молдавским гражданством, участвовавших в краже миллиарда, находясь на территории стран Европейского союза.

Между тем один из лидеров протеста Андрей Нэстасе сегодня в ходе пресс-конференции поблагодарил граждан и объявил о подготовке коллективной уголовной жалобы.

"На этот протест прибыло очень много представителей из диаспоры, люди преодолели тысячи километров. Я благодарю их за участие в этом протесте и за то, что они остались на ночь. Когда государство издевается над нами, лишает нас некоторых прав, свобод, оно не обращает внимание на нашу национальность или политические взгляды. Оно относится ко всем одинаково - как к рабам. Поэтому мы подготовим коллективную жалобу в связи с действиями властей в отношении мирных протестующих", - заявил Андрей Нэстасе.

По мнению другого лидера оппозиции Майи Санду, власти предприняли все возможное, чтобы спровоцировать столкновения между гражданами, тем самым дискредитировав движение "ACUM".

Председатель ПДС также потребовала у полицейских, принимавших участие в силовой эвакуации демонстрантов, вернуть изъятый инвентарь, а именно: 10 государственных флагов, 10 флагов с символикой движения "ACUM", а также громкоговорители и другие педметы.