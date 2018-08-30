Оппозиция анонсировала новый протестный митинг в Кишиневе

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Национальное движение сопротивления "ACUM" проведет в сентябре новый протест, который, вероятнее всего, состоится в день первого заседания осенней сессии парламента.
В ходе манифестации участники акции призовут власти выполнить требования, единогласно принятые по итогам протеста от 26 августа, пишет tv8.md.
В резолюцию включены следующие требования:
1. Отставка правительства Павла Филипа.
2. Организация справедливых и честных выборов по пропорциональной системе голосования.
3. Утверждение результатов выборов примара Кишинева от 3 июня 2018 года.
4. Немедленное аннулирование закона об амнистии капитала и закона о возврате гражданами украденных миллиардов.
5. Прекращение политического преследования оппозиции и запугивания граждан на основе политических убеждений.
6. Завершение уголовного расследования банковского мошенничества и привлечение к ответственности всех вовлеченных в кражу должностных лиц.
При этом оппозиция просит европейские учреждения начать уголовное преследование лиц с молдавским гражданством, участвовавших в краже миллиарда, находясь на территории стран Европейского союза.
Между тем один из лидеров протеста Андрей Нэстасе сегодня в ходе пресс-конференции поблагодарил граждан и объявил о подготовке коллективной уголовной жалобы.
"На этот протест прибыло очень много представителей из диаспоры, люди преодолели тысячи километров. Я благодарю их за участие в этом протесте и за то, что они остались на ночь. Когда государство издевается над нами, лишает нас некоторых прав, свобод, оно не обращает внимание на нашу национальность или политические взгляды. Оно относится ко всем одинаково - как к рабам. Поэтому мы подготовим коллективную жалобу в связи с действиями властей в отношении мирных протестующих", - заявил Андрей Нэстасе.
По мнению другого лидера оппозиции Майи Санду, власти предприняли все возможное, чтобы спровоцировать столкновения между гражданами, тем самым дискредитировав движение "ACUM".
Председатель ПДС также потребовала у полицейских, принимавших участие в силовой эвакуации демонстрантов, вернуть изъятый инвентарь, а именно: 10 государственных флагов, 10 флагов с символикой движения "ACUM", а также громкоговорители и другие педметы.
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