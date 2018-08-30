В Кишиневе взвинтили цены на вакцину от кори

В связи со вспышкой кори у детей и решением властей об обязательной вакцинации единственная частная клиника удвоила цену на вакцину до двух тысяч лей. В поликлиниках вакцинируют детей бесплатно исключительно низкопробной вакциной индийского производства.

Об этом в соцсетях сообщил главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, уточнив, что «в связи с ажиотажем вокруг вакцинации детей от кори в Центре Immuno+ удвоились цены на вакцину».

«Если в 2016 году бельгийская вакцина стоила 1000 лей, то в этом году она уже стоит 2 (две) тысячи лей. Минздрав "почему-то" заполнил все поликлиники низкопробными вакцинами от кори индийского производства», - написал Петков.

По его мнению, «власти Молдовы, запретившие принимать в школу невакцинированных детей, просто решили в очередной раз нажиться. Нажиться на здоровье детей», - подчеркнул Петков, задавшись вопросом, если «премьер-министр Павел Филип не посчитал еще, сколько стоит здоровье детей, как он это сделал в случае со стоимостью протестов?».

Накануне премьер-министр Филип подверг критике организаторов антиправительственных протестов, сообщив, что власти потратили 3 миллиона лей, согнав в центр Кишинева весь личный состав полиции.

Ранее уже сообщалось, что в Молдове объявлен оранжевый уровень опасности в связи со вспышкой кори среди детей. Власти приняли решение о необходимости тотальной вакцинации детей, а невакцинированным детям будет отказано в приеме в школу.