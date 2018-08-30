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Илан Шор выдвинул ультиматум Нэстасе и Санду
30.08.2018

Примар Оргеева выдвинул лидерам ПДС Майе Санду и ППДП Андрею Нэстасе ультиматум, в котором потребовал в течение трех дней принести свои извинения перед пожилыми гражданами, которых их сторонники унизили, а также прекратить давление на суд, от которого они требуют ареста Шора.

В своем обращении, размещенном в сети Facebook Илан Шор называет «дикарями» сторонников обеих правых партий, которые в воскресенье напали на пожилых людей и европейских официальных лиц. В тоже время он требует от обоих политических лидеров прекратить давление на суд, не пытаться давить на инстанцию с требованием его ареста, а также отказаться от идеи препятствования развития социальных проектов партии «Шор».

«Требую от вас в трехдневный срок принести личные извинения перед бабушками за дикое поведение и действия ваших сторонников! Также требую прекратить оказывать давление на суд. В противном случае обещаю вам акции протеста, которые будут для вас абсолютно неприятными. И тогда вы вынуждены будете извиниться», - заявил Илан Шор.

Илан Шор также коснулся злых комментариев по поводу предоставления питания участников его митинга. Он считает правильным заботиться о людях и обещает делать это и в дальнейшем. «В отличие от вас я - нормальный человек, и поэтому считаю для себя необходимым обеспечить людей, которые провели в дороге несколько часов, минимальным питанием. И в отличие от вас я забочусь о людях, и буду продолжать это делать и в дальнейшем», - пообещал примар Оргеева.

Напомним,  в воскресенье, агрессивные сторонники ПДС и ППДП напали на мирных граждан, которые участвовали в митинге на Площади Великого Национального Собрания. Они обливали сторонников Илана Шора водой, кидались бутылками. Под атаку попали и присутствовавшие на мероприятии официальные европейские лица – евродепутат Барбара Капель и исполнительный Директор Альянса Европейсих Консерваторов и Реформистов Ричард Милсон


 
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