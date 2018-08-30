Социалисты и общественники подали жалобу в Генпрокуратуру за оскорбление русскоязычных сторонниками Нэстасе

Советник фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Александр Одинцов и заместитель председателя Комиссии по конституционности и правам человека Общественной палаты при президенте Молдовы Сергей Мишин подали в четверг в Генеральную прокуратуру жалобу.

Социалисты требуют привлечь к ответственности манифестанта и униониста, который 26 августа на акциипротеста в центре города, организованной партией «Платформа Достоинство и правда» и партией «Действие и солидарность», назвал русскоговорящим свиньями и сказал им «не говорите по свински».

Муниципальный советник Александр Одинцов считает, «этот человек должен быть привлечен к ответственности. Мы просим Генпрокуратуру рассмотреть наше заявление, установить его личность и привлечь к ответственности по всей строгости закона».

Он отметил, что кроме жалобы в Генеральную прокуратуру, была подана онлайн жалоба в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства в отношении униониста, также был сделан запрос в посольство РФ в Молдове с просьбой, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что мужчина является гражданином России и получает там пенсию.

Советник также намерен сделать запрос и в Союз ветеранов МВД, чтобы получить необходимую информацию и потребовать лишить его званий.

«Мы требуем и от председателя партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе извинений за того человека, а также призываем его быть более внимательным в организации акций протеста. Чтобы все участники были проинструктированы, как себя вести и подобных ситуаций, как 26 августа,не возникало», - сказал Одинцов.

Заместитель председателя Комиссии по конституционности и правам человека Общественной палаты при президенте Молдовы Сергей Мишин считает, что высказывания и заявления в адрес тех или иных представителей национальности, может привести к межнациональному конфликту, а то и вовсе к территориальному.

Согласно закону, в случае, если вина мужчины будет оказана, ему грозит штраф от 750 до 950 у.е. (1 у.е = 50 леев) или неоплачиваемый труд от 150 до 240 часов, либо до 2 лет лишения свободы