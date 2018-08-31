Участник воскресного протеста, назвавший русский язык «свинским» - «Комсомолке»: Извиняться за свои слова я не буду!

Оказывается, Тудор Дрецкарь является гражданином Румынии, а не России и не получает пенсию в Российской Федерации.

Напомним, что на воскресном митинге к гражданским активистам, которые протестовали против повышения цен на топливо, подошла кучка нациков из сторонников DA-PAS-ЛДПМ и стала выражать свое негодование. Особенно старался один из них:

- Почему говоришь по-свински? Вам тут Россия? Говорите только на румынском, на государственном!

Этим самым блюстителем чистоты речи оказался 59-летний житель Кишинева Тудор Дрецкарь. Бывший полицейский, который. Как сообщили отечественные СМИ, получил гражданство России по программе переселения и даже получает российскую пенсию.

Мы связались с Тудором Дрецкарь и поговорили с ним.

- Я шел по проспекту и вижу, что там люди ругаются и чуть ли не дерутся, - рассказал «Комсомолке» Тудор Дрецкарь. - Я, как бывший полицейский, вмешался. И там на меня полезли эти мордовороты! Я им сказал, что они, во-первых, обязаны соблюдать закон, а во-вторых, знать язык той страны, в которой живут! Обязаны соблюдать законы, обычаи и традиции той страны, в которой вы живете! А они мне в ответ: «Что за национализм?!» Вывели меня из терпения...

- Но это же ваши слова - «Не говорите по-свински», то есть по-русски...

- Я им это сказал, потому что они вывели меня из терпения!

- Жалеете сейчас, что так сказали?

- Да ну... Если так начинать, что я оскорблял Россию... Когда я у себя дома и матюкаются, ругаются на русском, я не выдержал и сказал им такое.

- Вы извиняться за свои слова не собираетесь?

- Нет, извиняться я не буду!

Тудор Дрецкарь (крайний справа) всю жизнь проработал в правоохранительных органах

- Вы — гражданин России и получаете российскую пенсию?

- Да нет, какой я гражданин России?! У меня не было и не могло быть российского гражданства! В 2003 году я вышел на пенсию, я гражданин Молдовы и Румынии. Что-то ваши коллеги напутали. Последний раз в России я был знаете когда? В 1985 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Нас, курсантов школы милиции, везли в Россию для охраны общественного порядка. Хотелось бы там побывать... У меня там друзья остались, двоюродный брат живет...

- Вам же сейчас могут закрыть въезд в Россию из-за этих слов!

- Я и не стремился в Россию ехать. Если с 85-го по сей день не был в России, более тридцати лет... Не то что я ненавижу русских, Россию, просто не было такой необходимости приезжать в Россию.

КСТАТИ

Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, Тудор Дрецкарь в 2013 году был судим за махинацию с квартирой. Он получил три года условно.

- Он воевал во время приднестровского конфликта, но обманул примэрию, сказал, что с женой развелся, ему негде жить,- рассказал нам источник. - Фиктивно развелся. Но его быстро вывели на чистую воду.

ЛЕОНИД РЯБКОВ