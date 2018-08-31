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Политика
Для того, чтобы нынешняя власть стала элитой, должно пройти еще много лет
31.08.2018

Для того, чтобы нынешняя власть стала элитой, должно пройти еще много лет. Об этом заявил социолог Андрей Думбрэвяну. В то же время он считает, что представители властей станут элитой. И это несмотря на то, что нынешнюю власть справедливо критикуют. Заявления были сделаны в рамках передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По мнению социолога, Республика Молдова не имеет еще политическую элиту, потому что нет интереса и политического государства. „Потому что для политиков Республика Молдова не их дом, а бизнес, место для производства товаров и их распределения. Вот что является целью наших политических элит”, - сказал Думбрэвяну. По его словам, эти элиты не осознают, что являются временными.

Социолог добавил, что начиная с 1990 года, в Республике Молдова не существует ведущей элиты. На данный момент есть только отраслевые элиты. „За 27 лет невозможно сформировать элиты. Элита находится в стадии формирования”, - добавил Андрей Думбрэвяну.

Историк Даниела Вакарчук считает, что в настоящее время люди помогают продвижению лиц, которые могут манипулировать, которые имеют разрушительную опасную риторику. „Вероятно, эту опасность видят и те, кто продолжает уезжать из Молдовы, даже и богатые, не только бедных, потому что не верят в будущее Республики Молдова. В этом самая большая проблема элит, которые должны дать пример поддержки”, - сказала Даниела Вакарчук.

По ее словам, люди должны ориентироваться на значимые личности, на правду, которых очень трудно распознать. В реальности, массы будут поддерживать только того человек, который им предан.


 
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