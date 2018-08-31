Для того, чтобы нынешняя власть стала элитой, должно пройти еще много лет

Для того, чтобы нынешняя власть стала элитой, должно пройти еще много лет. Об этом заявил социолог Андрей Думбрэвяну. В то же время он считает, что представители властей станут элитой. И это несмотря на то, что нынешнюю власть справедливо критикуют. Заявления были сделаны в рамках передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По мнению социолога, Республика Молдова не имеет еще политическую элиту, потому что нет интереса и политического государства. „Потому что для политиков Республика Молдова не их дом, а бизнес, место для производства товаров и их распределения. Вот что является целью наших политических элит”, - сказал Думбрэвяну. По его словам, эти элиты не осознают, что являются временными.

Социолог добавил, что начиная с 1990 года, в Республике Молдова не существует ведущей элиты. На данный момент есть только отраслевые элиты. „За 27 лет невозможно сформировать элиты. Элита находится в стадии формирования”, - добавил Андрей Думбрэвяну.

Историк Даниела Вакарчук считает, что в настоящее время люди помогают продвижению лиц, которые могут манипулировать, которые имеют разрушительную опасную риторику. „Вероятно, эту опасность видят и те, кто продолжает уезжать из Молдовы, даже и богатые, не только бедных, потому что не верят в будущее Республики Молдова. В этом самая большая проблема элит, которые должны дать пример поддержки”, - сказала Даниела Вакарчук.

По ее словам, люди должны ориентироваться на значимые личности, на правду, которых очень трудно распознать. В реальности, массы будут поддерживать только того человек, который им предан.