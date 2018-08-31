Молдова празднует Национальный день языка

|
|
...
|
Главная
Сегодня по всей стране проходит празднование Национального дня языка «Лимба Ноастрэ».
В Кишиневе культурные мероприятия по случаю этого события начнутся в 10:00 с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре и бюстам писателей на Аллее классиков.
Программу продолжат концерты и поэтические выступления. Вечером состоится концерт, на котором выступят такие известные национальные артисты, как Таня Черга, Вали Богян, Наталья Гордиенко,
Джета Бурлаку, Зинаида Жуля и Валентин с Амелией Узун. А маэстро Евгений Дога выступит дуэтом с сопрано Марьяной Буликану.
Обсуждение новости
|