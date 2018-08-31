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Молдова празднует Национальный день языка
31.08.2018

Сегодня по всей стране проходит празднование Национального дня языка «Лимба Ноастрэ».

В Кишиневе культурные мероприятия по случаю этого события начнутся в 10:00 с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре и бюстам писателей на Аллее классиков.

Программу продолжат концерты и поэтические выступления. Вечером состоится концерт, на котором выступят такие известные национальные артисты, как Таня Черга, Вали Богян, Наталья Гордиенко,

Джета Бурлаку, Зинаида Жуля и Валентин с Амелией Узун. А маэстро Евгений Дога выступит дуэтом с сопрано Марьяной Буликану.


 
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