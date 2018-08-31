Молдавский язык – наше общенациональное достояние, - Додон

Президент Игорь Додон поздравил всех жителей Молдовы с Днем национального языка. 29 лет назад Верховный Совет принял Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Он заложил основы языковой политики в стране.

Игорь Додон назвал 31 августа днем одного из высших достижений в процессе национального возрождения молдавского народа. В этот день молдавский язык – достояние наших предков – был признан государственным языком в нашей стране.

- Молдавский язык - наше общенациональное достояние, вне зависимости от нашего этнического происхождения. Очень важно, чтобы мы сохранили наш язык и особенно его название – так, как наш язык называли наши деды и прадеды, из поколения в поколение. Крайне важно создать условия для того, чтобы молдавским языком овладели все жители нашей страны,- отметил Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что межэтнический мир в стране можно поддерживать только на основании диалога и консенсуса между всеми населяющими ее народам.

- Также хочу напомнить, что на территории Молдовы живут представители многих этносов, чьими родными языками являются русский, украинский, гагаузский, болгарский, армянский, польский, идиш и другие языки. В этой цветущей сложности языкового многообразия – сила и красота нашего общества. Наша задача - сделать всё для сохранения всех языков и традиций на территории Республики Молдова,- заявил Игорь Додон.

Президент искренне пожелал всем жителям Молдовы мира, крепкого здоровья и благополучия.