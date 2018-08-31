Каждый третий житель Молдовы завел аккаунт в Facebook

В августе 2018 года в Facebook был зарегистрирован миллионный пользователь из Молдовы. С начала года в социальной сети появилось 90 тысяч новых аккаунтов жителей Молдовы. Всего же за три года число пользователей остальной сети выросло ровно в два раза.

Сейчас каждый третий житель Молдовы, за исключением младенцев, эмигрантов и глубоких стариков, имеет свою страницу в соцсети. В возрастной группе от 18 до 34 лет число пользователей Facebook достигло 530 тысяч человек. Из общего числа пользователей - 57% составляют женщины.

На столицу Молдовы приходится 54% зарегистрированных аккаунтов. В Кишиневе в социальной сети уже зарегистрировалась все, кто могли. Теперь соцсеть растёт за счет жителей малых городов и сельских районов. Доля жителей Бельц в общем числе пользователей Facebook составила 4,6%, Тирасполя – 3%.