1 сентября на площади Великого национального собрания одновременно проведут митинги унионисты и социалисты

Организаторы мероприятий придерживаются совершенно противоположных политических взглядов: государственники и унионисты.

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) планирует собрать около 20 000 человек и отмечает, что ей нужна площадь в центре столицы на время с 08:00 до 23:00, но также упоминает и другие места. В то же время унионисты объявили о том, что в 12:00 они соберутся на Великое Собрание, отмечая таким образом 1200 километров, пройденных пешком, сообщает zugo.md.

Так же как и в воскресенье, 26 августа, Общественная ассоциация «Credință Patriei» запросила разрешение на проведение мероприятия национально-патриотического характера, а группа активистов планирует устроить протест против роста цен на топливо.

По словам начальника юридического управления мэрии Валериу Богдана, организаторы не смогли договориться о разделении Площади, а это означает, что протесты пройдут так же как и митинги 26 августа.

«Мы провели встречу, но они не пришли к общему знаменателю. 26 августа у нас тоже были разные протесты, но они прошли без нарушений, насилия и столкновений между демонстрантами. Митинги 1 сентября будут проводиться по этой же модели.

Пока у нас нет веских доказательств того, что Закон о собраниях нарушен, мы не можем запрещать никому проводить демонстрации», - сказал Богдан для «Radio Chișinău».

В воскресенье, 26 августа, на ПВНС партия «Шор» собрала своих сторонников, предоставив им бесплатные угощения. Перед собравшимися выступили лидеры партии и депутаты Европарламента. В тоже время, Национальное движение сопротивления «ACUM» организовало антиправительственный митинг. Демонстрантов из двух лагерей разделил кордон полицейских.

Первоначально на 26 августа было запланировано проведение четырёх демонстраций. Но впоследствии Общественная ассоциация «Credință Patriei» отказалась от проведения своего мероприятия, а Ассоциация Майи Лагута «объединилась» с протестующими против повышения цен на топливо, которые затем уступили площадь сторонникам партии «Шор».