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Общество
С 16 сентября открывается прямой авиарейс Кишинев-Тимишоара
31.08.2018

С 16 сентября с. г. откроется новый регулярный авиарейс Кишинев-Тимишоара (Румыния). Рейс будет выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Цена на билеты составит от 100 евро в оба конца, со всеми включенными налогами, сообщает Молдпрес.

Полеты будут выполняться румынской компанией Tarom, это десятый новый маршрут, запущенный компанией в текущем году. «В этом году мы запустили новый, десятый по счету маршрут, и не намерены на этом останавливаться. Мы рассчитываем на потребность молдавских пассажиров подключиться к европейскому пространству с помощью компании Tarom, которая, возможно, представляет собой лучшую румынскую историю гражданской авиации», - сказал генеральный директор компании Вернер Вольф.

Тимишоара - важный промышленный, торговый, медицинский, финансовый и университетский центр Румынии.

В настоящее время Tarom выполняет международные и внутренние рейсы на 25 самолетах.


 
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