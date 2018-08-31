С 16 сентября открывается прямой авиарейс Кишинев-Тимишоара

С 16 сентября с. г. откроется новый регулярный авиарейс Кишинев-Тимишоара (Румыния). Рейс будет выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Цена на билеты составит от 100 евро в оба конца, со всеми включенными налогами, сообщает Молдпрес.

Полеты будут выполняться румынской компанией Tarom, это десятый новый маршрут, запущенный компанией в текущем году. «В этом году мы запустили новый, десятый по счету маршрут, и не намерены на этом останавливаться. Мы рассчитываем на потребность молдавских пассажиров подключиться к европейскому пространству с помощью компании Tarom, которая, возможно, представляет собой лучшую румынскую историю гражданской авиации», - сказал генеральный директор компании Вернер Вольф.

Тимишоара - важный промышленный, торговый, медицинский, финансовый и университетский центр Румынии.

В настоящее время Tarom выполняет международные и внутренние рейсы на 25 самолетах.